Перископический телеобъектив Samsung Galaxy S24 Ultra «засветился» на фото – заметные отличия от S23 Ultra

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Конструкция телеобъектива ощутимо изменилась

Будущая флагманская серия Samsung Galaxy S24 являлась частью многочисленных отчетов и слухов. Недавно стало известно о спецификациях камеры Galaxy S24 Ultra, а теперь этот смартфон снова привлекли внимание благодаря своему телеобъективу.

Ice Universe опубликовал фото двух камер Samsung Galaxy S24 Ultra. На нем видна ощутимая разница в конструкции телеобъектива S23 Ultra и S24 Ultra. Информатор прокомментировал, что объектив Galaxy S24 Ultra 3x и модуль лазерного автофокуса имеют кольцо вокруг них, в то время как у Galaxy S23 Ultra его нет.

Это может быть способом легко отличить Galaxy S24 от Galaxy S23 Ultra. Но Samsung S24 Ultra получит и многие другие изменения. Недавно появились первые реальные изображения смартфона. Предполагается, что он может поставляться с титановым корпусом, разные утечки говорят о плоских или изогнутых краях экрана.

Источник: TheTechOutlook