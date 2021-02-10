Первые данные о камере Samsung Galaxy Flip6

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Galaxy Flip6 получит камеру 50 МП

Samsung Galaxy Flip5, представленный в прошлом месяце, оснащен той же основной камерой на 12 МП, которую корейский бренд использовал в прошлогоднем Flip4. По данным нидерландского издания Galaxy Club, в следующем году Galaxy Flip6 наконец-то может получить долгожданное обновление камеры.



В публикации утверждается, что Samsung приступила к тестированию прототипов Galaxy Flip6 с основной камерой на 50 МП. Источник не разглашает никаких других подробностей о камере и не дает информации о других камерах на Flip6, однако утверждает, что Galaxy Flip6 имеет кодовое название B6, а Galaxy Fold6 – Q6. Flip5 и Fold5 имели коды B5 и Q5.



До выпуска Galaxy Flip6 и Galaxy Fold6 еще около года, даже если слухи верны, решение производителя еще может измениться. Похоже, пришло время лучших камер для складных смартфонов – Xiaomi Mix Fold 3 уже имеет камеру на 50 МП.