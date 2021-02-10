Первые рендеры Redmi K70 – более флагманский дизайн

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Похоже, Redmi K70﻿ получит более утонченный дизайн﻿

Среди многих ожидаемых флагманов с процессором Snapdragon 8 Gen3 – смартфоны Redmi K70, а именно модель Pro, подтвержденно получившая этот чип. На Weibo появились рендеры Redmi K70, позволяющие оценить дизайн.



Вероятный Redmi K70 унаследовал популярный дизайн с плоскими гранями и экраном, напоминающим Xiaomi 14, что наводит на мысль о родственной эстетике. Ожидается, что каркас с рамой будет изготовлен из металла, вероятно, алюминиевого сплава. На рендерах представлен черный цвет всех частей смартфона.



Задняя панель, вероятно, стеклянная и демонстрирует заметный изгиб вдоль краев, что должно сделать смартфон более удобным в руке. Модуль камеры имеет четыре отверстия: три для объективов и еще одно для вспышки.



По слухам, у Redmi K70 будут сверхузкие рамки вследствие изменения конструкции. Исторически сложилось так, что серия Redmi K обладала неплохой производительностью и эффективностью, но проигрывала в дизайне – похоже, новинка стремится это изменить.



Запуск серии Redmi K70 с процессором Snapdragon 8 Gen3 обещает не только первоклассную производительность, но и улучшенный дизайн и устранение предыдущих недостатков.

Источник: Sparrows News