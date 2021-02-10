Первые качественные рендеры OnePlus 12: стильно и со вкусом

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Небольшие изменения в камере, а общая концепция осталась без изменений

Не успели мы порадоваться приятным изменениям в плане зарядок в OnePlus 12, явившийся известный концептмейкер Onleaks показал нам первые качественные изображения будущего флагмана от OnePlus.



Похоже, что кардинально менять концепцию дизайна не стали, и следующее поколение будет очень похоже на нынешнее. Единственным заметным изменением станет переезд вспышки с середины круга на край и видоизменение одного из модулей вследствие его замены на перископ.

Именно поэтому места вспышки не нашлось, потому что на ее месте будет расположена оптика и матрица от перископного модуля. Все остальные элементы на первый взгляд останутся без изменений и нельзя сказать, что это плохое решение.

Нынешний дизайн получился довольно удачным и тепло воспринялся как пользователями, так и блоггерами и журналистами, поэтому менять то, что нормально работает, они не спешат. Также с нами поделились и предварительным перечнем характеристик:

6,7" QHD+ OLED-дисплей

Частота обновления 120 Гц

Snapdragon 8 Gen 3

графический процессор Adreno 750

Память LPDDR5x

Флэш-память UFS 4.0

Тройная задняя камера

50MP IMX9xx основной

Сверхшироугольный объектив 50 МП

64MP перископ OV64B

Аккумулятор 5000mAh

Быстрая проводная зарядка 150 Вт

Беспроводная зарядка 50 Вт

Android 14

Этот смартфон обещает быть очень удачной работой над ошибками в OnePlus 11.

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Источник: smartprix