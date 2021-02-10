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Первые качественные рендеры OnePlus 12: стильно и со вкусом

12.07.2023 283 1

Небольшие изменения в камере, а общая концепция осталась без изменений

Не успели мы порадоваться приятным изменениям в плане зарядок в OnePlus 12, явившийся известный концептмейкер Onleaks показал нам первые качественные изображения будущего флагмана от OnePlus.

 


Похоже, что кардинально менять концепцию дизайна не стали, и следующее поколение будет очень похоже на нынешнее. Единственным заметным изменением станет переезд вспышки с середины круга на край и видоизменение одного из модулей вследствие его замены на перископ.

 

 

Именно поэтому места вспышки не нашлось, потому что на ее месте будет расположена оптика и матрица от перископного модуля. Все остальные элементы на первый взгляд останутся без изменений и нельзя сказать, что это плохое решение.

 

Нынешний дизайн получился довольно удачным и тепло воспринялся как пользователями, так и блоггерами и журналистами, поэтому менять то, что нормально работает, они не спешат. Также с нами поделились и предварительным перечнем характеристик:

 

  • 6,7" QHD+ OLED-дисплей
  • Частота обновления 120 Гц
  • Snapdragon 8 Gen 3
  • графический процессор Adreno 750
  • Память LPDDR5x
  • Флэш-память UFS 4.0
  • Тройная задняя камера
  • 50MP IMX9xx основной
  • Сверхшироугольный объектив 50 МП
  • 64MP перископ OV64B
  • Аккумулятор 5000mAh
  • Быстрая проводная зарядка 150 Вт
  • Беспроводная зарядка 50 Вт
  • Android 14

 

Этот смартфон обещает быть очень удачной работой над ошибками в OnePlus 11.

 

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Источник: smartprix

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 12.07.2023
Комментарии
Всего комментариев: 1
 
 
Андрій 0
То вже можна буде міняти 9pro чи знов не має сенсу?
12.07.2023 16:33
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Первые качественные рендеры OnePlus 12: стильно и со вкусом