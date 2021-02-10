Первые качественные рендеры OnePlus 12: стильно и со вкусом
Небольшие изменения в камере, а общая концепция осталась без изменений
Не успели мы порадоваться приятным изменениям в плане зарядок в OnePlus 12, явившийся известный концептмейкер Onleaks показал нам первые качественные изображения будущего флагмана от OnePlus.
Похоже, что кардинально менять концепцию дизайна не стали, и следующее поколение будет очень похоже на нынешнее. Единственным заметным изменением станет переезд вспышки с середины круга на край и видоизменение одного из модулей вследствие его замены на перископ.
Именно поэтому места вспышки не нашлось, потому что на ее месте будет расположена оптика и матрица от перископного модуля. Все остальные элементы на первый взгляд останутся без изменений и нельзя сказать, что это плохое решение.
Нынешний дизайн получился довольно удачным и тепло воспринялся как пользователями, так и блоггерами и журналистами, поэтому менять то, что нормально работает, они не спешат. Также с нами поделились и предварительным перечнем характеристик:
- 6,7" QHD+ OLED-дисплей
- Частота обновления 120 Гц
- Snapdragon 8 Gen 3
- графический процессор Adreno 750
- Память LPDDR5x
- Флэш-память UFS 4.0
- Тройная задняя камера
- 50MP IMX9xx основной
- Сверхшироугольный объектив 50 МП
- 64MP перископ OV64B
- Аккумулятор 5000mAh
- Быстрая проводная зарядка 150 Вт
- Беспроводная зарядка 50 Вт
- Android 14
Этот смартфон обещает быть очень удачной работой над ошибками в OnePlus 11.
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Источник: smartprix