Компания AGM готовится к выходу первого своего гибкого смартфона, который станет конкурентом Samsung Galaxy Z Flip 5

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Первый крепкий гибкий смартфон скоро может быть представлен

Для тех, кто интересуется доступными и крепкими сложными смартфонами, эта новость будет интересна. Согласно последнему тизеру, компания AGM, известная своими надежными смартфонами, выходит на арену сложных смартфонов.

15 августа компания опубликовала изображение, каким может быть ее будущий складной смартфонон под названием AGM-Flip. Уведомление подтверждает, что будущий смартфон будет называться AGM Flip, и он будет представлен 24 августа в Китае. Если все пойдет по плану, это будет первый доступный крепкий складной телефон.

У телефона будут три прочных характеристики: устойчивость к падениям, водонепроницаемость и пыленепроницаемость, что уменьшает риск повреждения экрана. Это устройство пригодится любителям приключений для преодоления экстремальных погодных условий. Технические характеристики устройства еще не известны, но мы можем получить больше информации с приближением даты запуска.

На самом деле, это довольно интересное заявление, ведь такого мы еще не видели. С каждым годом гибкие смартфоны становятся все популярнее, шарниры и дисплеи у них доводят до совершенства, но действительно крепкими их не назовешь. Посмотрим, что получится на этот раз.

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Источник: gizmochina