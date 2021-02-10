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Какое будущее ждет гибкие смартфоны: Samsung, Xiaomi, Motorola

13.08.2023 72 0

Гибкие смартфоны – наше будущее?

Samsung была первой компанией, представившей гибкий смартфон, это произошло еще в 2019 году. С тех пор рынок таких устройств только рос, появились новые фавориты, такие как Huawei, Xiaomi и даже легендарная Motorola, недавно неудачно себя показала со своим Motorola Razr 40 Ultra, значительно проиграв Samsung Galaxy Flip 5 в тесте на прочность механизма.

samsung flip 1

 

Такие смартфоны стремительно развиваются и становятся мегапопулярными, поэтому требуют сильных решений от компаний-производителей для усовершенствования долговечности как самого механизма, так и других подвижных компонентов, например дисплей.

 

В базе сложных телефонов лежит шарнирный механизм. Это позволяет открывать и складывать устройство. Шарнир достаточно крепкий, но, как и большинство вещей, он теряет жесткость в течение двух-пяти лет при условии, что пользователь продолжает использовать устройство каждый день и это при достаточно бережном использовании.

 

flip 3

 

Переходя к главной теме, Мишаал Рахман рассказал в своем аккаунте Patreon (платный контент), что Google потребует стандартов качества аппаратного обеспечения для сложных телефонов. Поисковик планирует запустить сложный процесс проверки качества для брендов. OEM-производители должны будут заполнить анкету Google и отправить образцы устройств владельцу платформы для более тщательного изучения.

Какое будущее ждет гибкие смартфоны: Samsung, Xiaomi, Motorola – фото 3

 

Бренды часто оценивают количество складок для устройств. Google потребует от всех сложных телефонов минимум 200 000 сборки и разложения. Это соответствует тому, что Samsung заявляет о своем складном Galaxy Z. Однако некоторые бренды, такие как OPPO, рекламируют больший срок службы петли для устройств с 400 000 сборками. Это достаточно много, учитывая, что 200 000 сворачиваний и разложений, вероятно, хватит на пять лет, учитывая, что он используется 100 раз в день. Рахман также добавил, что для складных устройств с «крутящим шарниром» понадобится момент трения, равный по крайней мере 80% начального момента после 200 000 сборки/разложения.

 

Google также потребует от OEM-производителей предоставить два основных обновления ОС и три года исправлений безопасности для сложных телефонов. Это своего рода разочарование, поскольку устройства достаточно дорогие.

 

flip 5

 

Нет других важных требований, таких как использование ультратонкого стекла для складывающегося устройства. Обязательный срок службы петель и складок является шагом в правильном направлении для обеспечения качества и долговечности сложных телефонов. Но пока, такие телефоны хотя и достаточно интересны, но люди хотят быть уверены, что их смартфон переживет падение хотя бы с маленькой высоты, а для большинства сложных смартфонов такое падение может быть роковым, также хотят быть уверены, что телефон не сломается за пол года после покупки, но есть и такие случаи. Поэтому пока не будут установлены четкие и полные требования относительно надежности гибких смартфонов, до тех пор такой продукт будет достаточно нишевым.

 

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Источник: gizmochina

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 13.08.2023
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Какое будущее ждет гибкие смартфоны: Samsung, Xiaomi, Motorola