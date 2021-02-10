Какое будущее ждет гибкие смартфоны: Samsung, Xiaomi, Motorola

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Гибкие смартфоны – наше будущее?

Samsung была первой компанией, представившей гибкий смартфон, это произошло еще в 2019 году. С тех пор рынок таких устройств только рос, появились новые фавориты, такие как Huawei, Xiaomi и даже легендарная Motorola, недавно неудачно себя показала со своим Motorola Razr 40 Ultra, значительно проиграв Samsung Galaxy Flip 5 в тесте на прочность механизма.

Такие смартфоны стремительно развиваются и становятся мегапопулярными, поэтому требуют сильных решений от компаний-производителей для усовершенствования долговечности как самого механизма, так и других подвижных компонентов, например дисплей.

В базе сложных телефонов лежит шарнирный механизм. Это позволяет открывать и складывать устройство. Шарнир достаточно крепкий, но, как и большинство вещей, он теряет жесткость в течение двух-пяти лет при условии, что пользователь продолжает использовать устройство каждый день и это при достаточно бережном использовании.

Переходя к главной теме, Мишаал Рахман рассказал в своем аккаунте Patreon (платный контент), что Google потребует стандартов качества аппаратного обеспечения для сложных телефонов. Поисковик планирует запустить сложный процесс проверки качества для брендов. OEM-производители должны будут заполнить анкету Google и отправить образцы устройств владельцу платформы для более тщательного изучения.

Бренды часто оценивают количество складок для устройств. Google потребует от всех сложных телефонов минимум 200 000 сборки и разложения. Это соответствует тому, что Samsung заявляет о своем складном Galaxy Z. Однако некоторые бренды, такие как OPPO, рекламируют больший срок службы петли для устройств с 400 000 сборками. Это достаточно много, учитывая, что 200 000 сворачиваний и разложений, вероятно, хватит на пять лет, учитывая, что он используется 100 раз в день. Рахман также добавил, что для складных устройств с «крутящим шарниром» понадобится момент трения, равный по крайней мере 80% начального момента после 200 000 сборки/разложения.

Google также потребует от OEM-производителей предоставить два основных обновления ОС и три года исправлений безопасности для сложных телефонов. Это своего рода разочарование, поскольку устройства достаточно дорогие.

Нет других важных требований, таких как использование ультратонкого стекла для складывающегося устройства. Обязательный срок службы петель и складок является шагом в правильном направлении для обеспечения качества и долговечности сложных телефонов. Но пока, такие телефоны хотя и достаточно интересны, но люди хотят быть уверены, что их смартфон переживет падение хотя бы с маленькой высоты, а для большинства сложных смартфонов такое падение может быть роковым, также хотят быть уверены, что телефон не сломается за пол года после покупки, но есть и такие случаи. Поэтому пока не будут установлены четкие и полные требования относительно надежности гибких смартфонов, до тех пор такой продукт будет достаточно нишевым.

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Источник: gizmochina