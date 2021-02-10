Первый настоящий камерофон? Сочетание дюймового датчика Sony IMX 989 и 35-миллиметрового объектива – это все Nubia

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Камерофон от Nubia – что-то новое

Компания Nubia славится своими интересными решениями, чего стоит игровой смартфон с кулером для охлаждения. В этот раз компания старается в мире качественной фотографии, пытаясь угодить фанатам.

Недавно цифровой блоггер Digital Chat Station опубликовал фотографии смартфона с дюймовым датчиком. Это первый мобильный телефон IMX989 с фокусным расстоянием 35 мм.

По словам другого цифрового блоггера, прототип 1-дюймового CMOS-модуля Nubia на самом деле был создан давно, но команда Nubia обнаружила, что он слишком толстый, поэтому они прекратили проект. Однако, смотря на это сейчас, ZTE и Nubia все еще не отказались от однодюймового CMOS и пытаются снизить его в размерах.

Просмотрев фактические фотографии этой однодюймовой инженерной машины Nubia, можно сказать, что ее непросто запустить. Выступление задней линзы очень очевидно. В конце концов это первый телефон с 35-мм объективом с датчиком IMX989, и он все еще экспериментальный вариант.

Похоже, что в этом телефоне используется дизайн, который можно подключить к внешнему объективу, который похож на прошлогодний концептуальный телефон Mi 12S Ultra и Xiaomi 13 Ultra, в целом в этом году такой дизайн с округлым модулем камер достаточно популярен. Mi 12S Ultra оснащен двумя 1-дюймовыми датчиками, которые можно подсоединить к профессиональным объективам серии Leica M, что эквивалентно открытию физической вешалки. Однако из-за ограничения стоимости концептуальная машина Mi 12S Ultra не продается открыто.

Несмотря на то, что дизайн схож, внешний объектив флагманской модели Nubia не является телеобъективом. Если размер объектива можно контролировать в приемлемом для потребителей диапазоне, это не станет проблемой.

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Источник: weibo