Первые подробности о Moto One Vision Plus и Moto E7

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Апрель запомнился анонсом линейки Motorola Edge, где Plus-версия стала настоящим флагманом после того, как компания взяла паузу в несколько лет с выпуском премиальных устройств. Будет интересно посмотреть появится ли у пользователей желание купить Motorola Edge + и ознаменует ли он собой ренессанс бренда.

Тем временем сама компания готовит очередные новинки, но в плане железа они будут попроще. Речь идет о моделях Moto E7 и One Vision Plus, которые могут представить до конца второго квартала или уже в следующем. Благодаря базе данных Google Play Console удалось больше узнать о новинках.

Moto E7 должен предложить процессор Snapdragon 632, флеш-накопитель на 32 Гб и скромные 2 Гб оперативки. Обещают дисплей разрешением 1520х720 точек с соотношением сторон 19:9 и операционную систему Android 10.

Moto One Vision Plus укомплектовали экраном диагональю 6,3 дюйма с каплей-вырезом под фронтальную камеру. Он удостоится 4 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной и в его основе может лежать чип Exynos от Samsung. На данном этапе сказано, что смартфон получит ОС Android 9.0 Pie, но, скорее всего, дебютирует он с десятой версией зеленого робота.

Источник: gsmarena