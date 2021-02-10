Первый iPhone медленнее iPhone 12. Но намного ли?

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Сравнили скорость работы iPhone и iPhone 12

Вчера iPhone исполнилось 14 лет. А все дело в том, что 29 июня стартовали продажи первого смартфона Apple. Но нашелся «святотатель» из компании PhoneBuff, который «подсунул свинью» к этому святому для всех адептов компании дню. Было решено сравнить производительность первого iPhone и iPhone 12.

Оказалось, что по прошествии 14 лет производительность «яблочного» смартфона выросла всего в 2,5 раза! Да, вы не ослышались — 2,5 раза. Понятно, что для замера производительности традиционные для наших дней методы не подходят. Поэтому меряться «мускулами» было решено в штатных приложениях, которые существуют с момента появления iPhone. И это Safari, Photo, Заметки, Камера и другие. А чтобы потом не было повода кивать на человеческий фактор, проверять скорость работы приложений позволили роботу.

В одном «углу ринга» оказался iPhone с 128 МБ оперативной памяти, 8 Гб постоянной, операционной системой iPhoneOS 3.1.3 и одноядерным чипом с тактовой частотой 412 МГц. Бросил вызов ему iPhone 12 с 4/64 Гб памяти, мощным чипом Apple A14 Bionic с пиковой частотой 3,1 ГГц и iOS 14.6.

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Суть теста заключалась в том, что на обоих смартфонах запускались одинаковые приложения и замеряли время, которое понадобилось для выполнения этих действий. Сравнение полученных результатов и позволило сделать вывод, что iPhone 2007 всего в 2,5 раза медленнее своего преемника iPhone 12.

Провести сам тест PhoneBuff подтолкнул тот факт, что на одной из последних презентаций компания гордо заявила, что iPad Pro с чипом M1 в 75 раз производительнее первого iPad, а по графической части и вовсе разгром — в 1500 раз. А вот в случае с iPhone компания почему-то предпочитает не бравировать цифрами, замеряя производительность в сравнении с первым смартфоном.

Если быть объективным, то стоит помнить, что приложения неоднократно изменялись и дорабатывались, чтобы сделать их сложнее, функциональнее, визуально приятнее и безопаснее. Они стали тяжелее, тогда как первый iPhone был избавлен от этой ноши, все было максимально простым и легковесным. Поэтому это сравнение некорректное, но в любом случае оно было любопытным.

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Источник: youtube