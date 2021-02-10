Нагрудные камеры станут обязательным спецобмундированием сотрудников Apple

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Для борьбы с утечками и сливами Apple готова закупить партию камер-регистраторов

С завидной регулярностью в сети появляются разного рода слухи, сливы и утечки о будущих устройствах Apple, а также о планах компании на будущее. Саму компанию это не устраивает, и она пытается всячески противостоять утечке данных. На днях она направила предупредительные письма блогерам и журналистам с требованием прекратить сливать конфиденциальную информацию, пригрозив судебным преследованием.

Ужесточать требования к безопасности намерены на производстве и в самой Apple. Пришло сообщение, что компания обяжет сотрудников носить камеры по аналогии с теми, которые носят патрульные полицейские. По мнению, концерна из Купертино, это должно помочь предотвратить утечки и сливы, «гарантировать, что ее коммерческие секреты оборудования не попадут в руки таких лиц, как Джон Проссер».

Правда, поговаривают, что всех поголовно не будут «вооружать» нательными камерами. Их обяжут носить только тех сотрудников, которые имеют доступ к новым разработкам и оборудованию. Сколько таких, кто имеет доступ в «святые святых», не сообщается. Окажутся ли такие меры действенными, узнаем уже со временем и с оглядкой на то, будут ли появляться новые утечки и насколько достоверными они в итоге потом окажутся.

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Источник: frontpagetech