Xiaomi Mi 11 протестировали! OnePlus 9 Pro украл фишку Huawei и Apple Watch X и Airpods Pro Lite

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Собрали самые интересные новости: отзывы о Xiaomi Mi 11, новые часы и наушники Apple Watch X и AirPods Pro Lite и OnePlus 9 Pro будет похож на Huawei.

И вот снова мы встречаем выходные. По нашей доброй традиции, предлагаем вам вместе с нами вспомнить самые яркие события уходящей недели – поверьте, новости про технологии никогда не заканчиваются.

Для начала вспомним про очередной слив патентов Apple. Американская компания рассматривает возможность встроить Touch ID в кнопку питания следующих Apple Watch – неплохое решение, пускай не самое логичное. А второй патент совсем лишен логики – компания планирует разработать многослойный дисплей, под которым будут прятаться камера со вспышкой. Для чего их нужно встраивать – пока неясно. Будем надеяться, чтобы Apple просто экспериментирует. Также стало известно про возможное появление более дешевой версии AirPods Pro без шумодава.

На этой неделе мы также ловили много сливов от OnePlus. Сначала мы узнали про то, что OnePlus Watch будут по-настоящему умными часами, а потом инсайдеры начали говорить про появление прокаченной версии еще не вышедшего OnePlus 9. По слухам, камера в OnePlus 9 Pro будет невероятно крутой, а оптикой будет заниматься компания Leica, которая до недавнего времени работала с Huawei. Вот так OnePlus быстро подобрал потерянный контракт на сотрудничество с Leica у бывшего китайского гиганта.

Напоследок поговорим про новые сливы о Xiaomi Mi 11. Супер-известный инсайдер с ником Digital Chat Station уже успел попользоваться долгожданным флагманом и остался от него в восторге. По словам информатора, дисплей в смартфоне действительно отвечает всем стандартам сегодняшнего флагмана, а версии Mi 11 Pro так вообще будет «лучший экран на рынке». Также инсайдер похвалил время автономной работы.

Подробнее обо всех новостях мы рассказали в нашем новом выпуске. Приятного просмотра!