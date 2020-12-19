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Xiaomi Mi 11 протестировали! OnePlus 9 Pro украл фишку Huawei и Apple Watch X и Airpods Pro Lite

19.12.2020 325 0

Собрали самые интересные новости: отзывы о Xiaomi Mi 11, новые часы и наушники Apple Watch X и AirPods Pro Lite и OnePlus 9 Pro будет похож на Huawei.

 

И вот снова мы встречаем выходные. По нашей доброй традиции, предлагаем вам вместе с нами вспомнить самые яркие события уходящей недели – поверьте, новости про технологии никогда не заканчиваются.

 

Apple Watch

 

Для начала вспомним про очередной слив патентов Apple. Американская компания рассматривает возможность встроить Touch ID в кнопку питания следующих Apple Watch – неплохое решение, пускай не самое логичное. А второй патент совсем лишен логики – компания планирует разработать многослойный дисплей, под которым будут прятаться камера со вспышкой. Для чего их нужно встраивать – пока неясно. Будем надеяться, чтобы Apple просто экспериментирует. Также стало известно про возможное появление более дешевой версии AirPods Pro без шумодава.

 

OnePlus 9 Pro

 

На этой неделе мы также ловили много сливов от OnePlus. Сначала мы узнали про то, что OnePlus Watch будут по-настоящему умными часами, а потом инсайдеры начали говорить про появление прокаченной версии еще не вышедшего OnePlus 9. По слухам, камера в OnePlus 9 Pro будет невероятно крутой, а оптикой будет заниматься компания Leica, которая до недавнего времени работала с Huawei. Вот так OnePlus быстро подобрал потерянный контракт на сотрудничество с Leica у бывшего китайского гиганта.

 

Xiaomi Mi 11

 

Напоследок поговорим про новые сливы о Xiaomi Mi 11. Супер-известный инсайдер с ником Digital Chat Station уже успел попользоваться долгожданным флагманом и остался от него в восторге. По словам информатора, дисплей в смартфоне действительно отвечает всем стандартам сегодняшнего флагмана, а версии Mi 11 Pro так вообще будет «лучший экран на рынке». Также инсайдер похвалил время автономной работы.

 

Подробнее обо всех новостях мы рассказали в нашем новом выпуске. Приятного просмотра!

 

Xiaomi Xiaomi Mi 11 OnePlus 9 Pro Huawei Apple Watch X AirPods Pro Lite
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 19.12.2020

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Xiaomi Mi 11 протестировали! OnePlus 9 Pro украл фишку Huawei и Apple Watch X и Airpods Pro Lite