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Первый пошел: хакеры взломали Nestle

22.03.2022 361 3

Anonymous сдержали слово и начали кибератаки на компании, которые продолжили работу в России

Группа хакеров Anonymous совершила успешную кибератаку на одну из крупнейших пищевых компаний в мире Nestle. В результате ей удалось похитить и затем обнародовать 10 Гб данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов компании и прочую информацию, которая является корпоративной и коммерческой тайной.

 

Первый пошел: хакеры взломали Nestle – фото 1

 

Сделано это в ответ на позицию Nestle не покидать российский рынок несмотря на войну, развязанную Россией в Украине. Хакерская группировка дала этой и другим иностранным компаниям 48 часов на то, чтобы покинуть рынок РФ. В случае невыполнения требований они обещали устроить кибератаки на компании с целью похищения конфиденциальной информации.

 

Nestle стала первой компанией, которая пострадала от действий Anonymous после истечения времени, которое было дано на принятие решения об уходе с российского рынка. Кто станет следующей жертвой хакеров, информации нет.

 

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Источник: twitter

хакеры взлом россия война Украина
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.03.2022

Комментарии

Den Snig -3
Молодцы ребята. С российскими фашистами сотрудничать, значит быть изгоем.
22.03.2022 20:24
Андрей Катаников 3
Den Snig, вас не хотят не в НАТО, не в ЕС взять. так кто тут изгой?
22.03.2022 20:36
Cyle Rayner 1
Den Snig, Сказал бандеревец.)))
22.03.2022 21:55

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Первый пошел: хакеры взломали Nestle