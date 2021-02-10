Первый пошел: хакеры взломали Nestle

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Anonymous сдержали слово и начали кибератаки на компании, которые продолжили работу в России

Группа хакеров Anonymous совершила успешную кибератаку на одну из крупнейших пищевых компаний в мире Nestle. В результате ей удалось похитить и затем обнародовать 10 Гб данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов компании и прочую информацию, которая является корпоративной и коммерческой тайной.

Сделано это в ответ на позицию Nestle не покидать российский рынок несмотря на войну, развязанную Россией в Украине. Хакерская группировка дала этой и другим иностранным компаниям 48 часов на то, чтобы покинуть рынок РФ. В случае невыполнения требований они обещали устроить кибератаки на компании с целью похищения конфиденциальной информации.

Nestle стала первой компанией, которая пострадала от действий Anonymous после истечения времени, которое было дано на принятие решения об уходе с российского рынка. Кто станет следующей жертвой хакеров, информации нет.

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Источник: twitter