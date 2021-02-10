Хакеры объявили войну зарубежным компаниям, которые не покинули рынок России

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Они считают, что тем самым иностранные компании спонсируют преступный кремлевский режим

Многие компании и простые люди по всему миру оказывают поддержку Украине и украинцам во время войны, которую развязала Россия. Страны-партнеры вводят пакетные санкции, оказывают денежную и военную помощь стране, которая дает отпор агрессору. Посильную помощь готовы оказать и хакеры, объявившие кибервойну российским государственным телеканалам и иностранным компаниям, которые не поддержали бойкот против России.

Международная хакерская группа Anonymous дала 48 часов западным компаниям, которые остались работать в России, уйти с этого рынка. На своей странице в Twitter они опубликовали заявление:

«Призываем все компании, продолжающие работать в России, которые платят налоги в бюджет кремлевского преступного режима: Убирайтесь из России! Даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из России, иначе вы станете нашей мишенью!»

Те, кто не прислушается к призыву, подвергнуться хакерским атакам. Логотипы компаний, к которым обратились хакеры размещены на постере. Реакция компаний на угрозы, неизвестна. В числе тех, кто продолжает работать на рынке России такие компании как Burger King, Chevron, Subway, Papa Johns, Nestle и другие.

Именно эта группировка взяла на себя ответственность за взлом ряда российских государственных телеканалов, демонстрируя россиянам реальные кадры войны и тех последствий, которые она принесла в жизни украинцев.

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Источник: twitter