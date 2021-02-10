Первый с Snapdragon 898 позирует на фото. Xiaomi 12?

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Подтверждена архитектура и тактовые частоты ядер Snapdragon 898

В начале декабря Qualcomm проведет свой ежегодный саммит, на котором покажет новое поколение топового чипа. А уже к концу первого зимнего месяца ждем первенца с новой флагманской платформой. Известный сетевой информатор Digital Chat Station выложил в сеть фотографию смартфона, работающего на базе нового чипа от Qualcomm.

На аппарате запущено приложение Device Info HW для оценки производительности устройства. Софт и позволил распознать, что в основе смартфона лежит чип SM8450, который предложил трехкластерную архитектуру, где один блок отведен под высокопроизводительное ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3,0 ГГц. Ему ассистируют три ядра Cortex-A710, работающие с частотой 2,5 ГГц и квартет ядер Cortex-A510 с частотой 1,79 ГГц. В качестве графического ускорителя выступает Adreno 730.

Что за смартфон позирует на фото, информации нет. Есть предположение, что это вполне может быть Xiaomi 12, который значится в качестве главного претендента на звание первого с Snapdragon 898. Правда, не исключено, что это просто тестовый образец, на котором обкатывают систему и работу всех компонентов. Если же это все же Xiaomi 12, то очевидно, что он получит дисплей с тонкими рамками и чуть изогнутыми кромками по краям.

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Источник: gizmochina