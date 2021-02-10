Сдаться или потерять миллионы пользователей: Китай хочет запретить миллионы приложений из Apple App Store

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Еще один удар в спину от Китая

После недавнего заявления об исключении из официального списка 26 зарегистрированных магазинов мобильных приложений в Китае доминирование Apple в App Store сейчас под угрозой еще больше.

Китай давит на Apple своей борьбой с незарегистрированными иностранными приложениями. Но, конечно, как и в ЕС первой реакцией компании является обращение к дипломатии. Согласно этому, Apple выразила обеспокоенность китайским чиновникам относительно новых правил, запрещающих незарегистрированные иностранные приложения в App Store.

Согласно сообщению The Wall Street Journal, компания Apple выразила обеспокоенность китайским чиновникам относительно новых правил, запрещающих незарегистрированные иностранные приложения в App Store. Новые правила являются частью постоянных усилий Китая, направленных на усиление наблюдения за использованием смартфонов и мобильных приложений в стране.

Правила потребуют от магазинов мобильных приложений и мобильных приложений предоставлять правительству информацию о своем бизнесе, включая структуру собственности, методы хранения данных и меры безопасности. Приложения, не соответствующие правилам, будут запрещены в App Store. Apple обеспокоена тем, что новые правила не позволят ей предлагать многие популярные иностранные приложения, которые сейчас доступны в App Store в Китае.

К таким приложениям относятся Facebook, Instagram, YouTube и WhatsApp. Apple также озабочена тем, что новые правила дадут китайскому правительству больше контроля над данными пользователей. Как сообщается, в последние месяцы Apple несколько раз встречалась с китайскими чиновниками, чтобы обсудить новые правила. Компания утверждает, что эти правила нарушают ее обязательства по конфиденциальности и безопасности пользователей. Apple также заявила, что эти правила усложнят для нее возможность предлагать новые и инновационные приложения своим китайским пользователям.

Если Apple будет вынуждена соблюдать новые правила, это может привести к значительному сокращению количества иностранных приложений, доступных китайским пользователям, ведь App Store, по сути, единственный способ для большинства китайских пользователей загружать иностранные программы. . Это может оказать негативное влияние на китайскую технологическую индустрию, поскольку многие иностранные приложения пользуются популярностью среди китайских потребителей. Пока неизвестно, как китайское правительство будет внедрять новые правила и сможет ли Apple продолжать предлагать полный спектр своих приложений в Китае.

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Источник: wsj