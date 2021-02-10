Климат для компаний становится все холоднее: компания Apple оказалась исключена из официального списка 26 зарегистрированных магазинов мобильных приложений в Китае.

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Этот шаг может быть сигналом для других компаний в технологическом пространстве.

Ранее мы уже говорили о запрещении использования продукции Apple для служащих Китая. Но недавно произошел еще более странный шаг, озадачивший мировое технологическое сообщество: компания Apple оказалась исключена из первого официального списка 26 зарегистрированных магазинов мобильных приложений в Китае. В списке, обнародованном Китайской администрацией киберпространства (CAC), есть такие местные гиганты, как Alipay и Lenovo, но отсутствие Apple вызывает удивление и обеспокоенность бизнес-средой для международных технологических компаний в Китае.

Новые правила, введенные еще в прошлом году, обязывает магазины приложений предоставлять бизнес-данные для регистрации и активно контролировать приложения на своих платформах и именно это могло стать причиной такого исключения.﻿ Хотя это рассматривается как попытка усилить контроль над цифровым ландшафтом, это также разоблачает восходящую тенденцию – очевидное стремление Китая вытеснить глобальных технологических игроков на обочину и способствовать местным альтернативам.

Все больше компании Китай либо сам вытесняет, либо они уходят с рынка Китая. Согласно последним статистическим данным, общее количество приложений, доступных в стране, сократилось на 25% - с 3,5 миллиона в 2020 году до 2,6 миллиона в 2022 году.

Независимые разработчики в Китае, которые часто ищут вдохновение у глобальных игроков, таких как Apple, выразили свою обеспокоенность. Новые правила усложняют местным разработчикам быстрый запуск приложений, а это препятствие, противоречащее быстрому темпу развития технологических инноваций.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая предупредило о неопределенных "наказаниях" за несоблюдение требований в период с сентября по март следующего года. Хотя остается неопределенным, какие штрафы могут быть применены, климат для компаний, не соблюдающих требования, становится все холоднее.

Apple еще не прокомментировала ситуацию, но отсутствие компании в официальном списке Китая – это больше, чем просто упущение. Это вполне может являться показателем проблем, с которыми сталкиваются мировые технологические компании в навигации во все более ограниченном и сложном цифровом ландшафте Китая. Как для бизнеса, так и для потребителей эта ситуация подтверждает мнение о том, что в стремительно развивающейся цифровой экономике Китая игра по правилам Пекина не просто поощряется, но и навязывается.

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Источник: gizmochina