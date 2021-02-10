Итоги 2023 года: топ смартфонов до 20 000 грн – Xiaomi, Samsung, Realme, Oneplus – что приобрести?

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Что выбрать?

Сегодня мы представляем вашему вниманию подборку лучших смартфонов до 20 000 гривен по версии нашей команды. Это уже более серьезный бюджет, позволяющий получить уже почти премиальный девайс.

В этой ценовой категории можно выбрать устройства с лучшими на рынке процессорами, яркими дисплеями, мощными камерами и другими важными функциями.

Конечно, за 20 000 гривен сложно рассчитывать на абсолютно ультимативный гаджет, однако некоторые смартфоны подбираются к этому званию, оставляя минимум компромиссов, уверен, вы найдете достойную замену своему нынешнему смартфону или отличный подарок близким на праздники.

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 3 – это смартфон от известного китайского производителя. Он оснащен 6,74-дюймовым AMOLED экраном разрешением 1240х2772 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Такие характеристики обеспечивают четкое и плавное изображение. Защиту от царапин предоставляет стекло Dragontrail.

Смартфон работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Dimensity 9000 с графикой Mali-G710. Это мощный чипсет, позволяющий комфортно запускать современные игры и программы. Объем оперативной памяти – 8 или 16 Гб, встроенной – 128 или 256 Гб. Поддержка 5G-связи.

Основная камера OnePlus Nord 3 имеет 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890 с оптической стабилизацией. Также есть 8-мегапиксельная широкоугольная камера на 112° и 2-мегапиксельная макрокамера для съемки вблизи. Фронтальная камера – 32 Мп. Запись видео в 4К 60 кадров/с.

Емкость встроенного аккумулятора OnePlus Nord 3 составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая 80-ваттная зарядка SUPERVOOC, позволяющая зарядить смартфон до 100% всего за 25 минут.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ХИТОВОГО СМАРТФОНА OnePlus Nord 3 Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 9/10 Экран: 9/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 9/10 ﻿ Плюсы Достойная основная камера

Сверхтонкие рамки

Dimensity 9000

Фирменный переключатель звуковых профилей

Крутой виброотзыв Минусы Слабая фронтальная камера

Слабая ультраширокоугольная камера 16/256 - 14 769 грн

OnePlus Nord 3 работает на операционной системе Android 13 с графической оболочкой OxygenOS 13.1. Предусмотрены 3 больших обновления ОС и 4 года обновлений безопасности, что позволит устройству еще долго быть актуальным.

Realme GT Neo 5

Realme GT Neo 5

Realme GT Neo 5 – флагманский смартфон известного китайского производителя с поразительной производительностью, качеством изображения и звука.

Устройство оснащено 6,74-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 2772х1240 пикселей, поддержкой HDR10+ и частотой обновления 144 Гц. Максимальная яркость достигает 1400 нит. Такая панель обеспечивает насыщенный цвет, глубокий контраст, плавность анимации и комфорт в играх или просмотре видео.

Мощность GT Neo 5 обеспечивает топовый чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 на 4-нм техпроцессе вместе с 8/12/16 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти UFS 3.1. Имеется поддержка 5G мобильной связи.

Тройной модуль камер включает в себя 50 Мп датчик Sony IMX890 с оптической стабилизацией, 8 Мп ультраширокоугольную камеру и 2 Мп макрообъектив. Селфи-камера – 16 Мп. Запись видео 4К 60 кадров/с.

СТИЛЬНЫЙ Realme GT Neo 5 Оценки : Камеры: 8/10 Производительность: 7/10 Экран: 9/10 Автономность: 8/10 Зарядка: 10/10 Плюсы : - Крутой Snapdragon 8+ Gen 1 - экран 6,74" AMOLED 144 Гц - невероятная зарядка 150/240 Вт - двойная камера 50 Мп Минусы - Если брать на 150в не будет обновлений по воздуху 16/1024 240w - 19 999 грн 8/256 150w - 18 799 грн

Встроенный аккумулятор емкостью 4600 мАч поддерживает рекордную 240-ваттную SUPERVOOC зарядку. Полный цикл зарядки занимает всего 11 минут! Также есть стереодинамики из Dolby Atmos. Работает Realme GT Neo 5 под управлением Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0.

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T – флагманский смартфон с поразительным дисплеем, мощной камерой и производительностью.

Устройство оснащено 6,67-дюймовым AMOLED экраном с частотой обновления 144 Гц, разрешением 1220p и поддержкой HDR и Dolby Vision. Яркость достигает 2600 нит. Такая панель обеспечивает четкое и плавное изображение.

Смартфон работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Dimensity 8200 Ultra с высокой производительностью, позволяющим комфортно выполнять сложные задачи и запускать требовательные игры и программы.

Тройной модуль камер состоит из 50 Мп основного датчика, 50 Мп телеобъектива с 2x оптическим увеличением и 12 Мп ультраширокой камеры. Снимки детализированы, с естественным цветом. Есть режимы ночной и портретной съемки.

С влагозащитой Xiaomi 13T Оценки Камеры: 9/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 10/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 10/10





Плюсы Экран с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2600 нит.

67-ваттная проводная зарядка

Влагозащита IP68

До 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ

Минусы Запись видео на фронтальную камеру в 1080p@30fps﻿

Пластиковый каркас корпуса 8/256 - від 16 500 грн

Емкость встроенного аккумулятора 5000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. Поддерживается быстрая 67-ваттная зарядка. Также присутствует влагозащита по стандарту IP68.

Poco F5 Pro

Poco F5 Pro

Poco F5 Pro – новый смартфон китайского производителя, сочетающий в себе мощную начинку и большой аккумулятор.

Устройство оснащено 6,67-дюймовой AMOLED панелью с разрешением 1440p, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит для комфортного просмотра видео или игры.

Производительность обеспечивает новый чипсет Snapdragon 8 Gen 2 и до 12 ГБ оперативной памяти. Это обеспечивает быструю работу сложных приложений, мультимедиа и игры.

Основная камера имеет сенсор 64 Мп со светосилой f/1.9 - однако размер сенсора 1/2, что выглядит очень устарело. Вспомогательные модули – 8 Мп ультраширокий объектив с углом обзора 120° и бессмысленный 2 Мп макро.

С АКЦЕНТОМ НА ИГРЫ Poco F5 Pro Оценки Камеры: 6/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 10/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 9/10

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Плюсы

+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1﻿

+ Запись видео на основную камеру в 8K@24fps﻿

+ Хорошая автономность﻿

+ Беспроводная зарядка 30 Вт﻿﻿﻿﻿

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Минусы

- средний ультраширок

﻿- Нет полноценной влагозащиты 12/256 - від 17 695 грн

Емкость аккумулятора 5160 мАч обеспечивает 2 суток автономности. Поддерживается быстрая 120-ваттная зарядка. 50% – за 15 минут.

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE – это новая модель известной серии смартфонов Samsung. Устройство оснащено 6,4-дюймовым Dynamic AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц. Дисплей обладает высокой яркостью 1450 нит и защитой от царапин Gorilla Glass 5.

Производительность обеспечивает процессор Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. 8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб встроенной памяти позволяют быстро переключаться между приложениями и комфортно играть в требовательные игры.

Основная камера имеет сенсор 50 Мп для четких 12,5 мегапиксельных снимков. Есть также 12-мегапиксельная широкоугольная и 8-мегапиксельная телеобъектив с 3-кратным увеличением и оптической стабилизацией. Смартфон может снимать видео 8К.

МЛАДШИЙ ФЛАГМАН ОТ SAMSUNG Galaxy S23 FE Оценки : Камеры: 8/10 Производительность: 8/10

Экран: 9/10 Автономность: 7/10 Зарядка: 7/10 Плюсы : Дисплей Dynamic AMOLED 2X

Наличие влагозащиты по стандарту IP68

Металлические рамки корпуса

Оптическая стабилизация камеры Минусы : Пластиковая задняя крышка

Большие рамки

Процессор Exynos 2200

Медленная зарядка 25 Вт 8/128 - від 20 250 грн

Автономность обеспечивает аккумулятор 4500 мАч. Поддержка быстрой 25-ваттной и 15-ваттной беспроводной зарядки. Имеется функция обратной беспроводной зарядки.