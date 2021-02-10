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Итоги 2023 года: топ смартфонов до 20 000 грн – Xiaomi, Samsung, Realme, Oneplus – что приобрести?

20.12.2023 177 0

Что выбрать?

Сегодня мы представляем вашему вниманию подборку лучших смартфонов до 20 000 гривен по версии нашей команды. Это уже более серьезный бюджет, позволяющий получить уже почти премиальный девайс.

Итоги 2023 года: топ смартфонов до 20 000 грн – Xiaomi, Samsung, Realme, Oneplus – что приобрести? – фото 1

В этой ценовой категории можно выбрать устройства с лучшими на рынке процессорами, яркими дисплеями, мощными камерами и другими важными функциями.

Конечно, за 20 000 гривен сложно рассчитывать на абсолютно ультимативный гаджет, однако некоторые смартфоны подбираются к этому званию, оставляя минимум компромиссов, уверен, вы найдете достойную замену своему нынешнему смартфону или отличный подарок близким на праздники.

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 3 – это смартфон от известного китайского производителя. Он оснащен 6,74-дюймовым AMOLED экраном разрешением 1240х2772 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Такие характеристики обеспечивают четкое и плавное изображение. Защиту от царапин предоставляет стекло Dragontrail.

Итоги 2023 года: топ смартфонов до 20 000 грн – Xiaomi, Samsung, Realme, Oneplus – что приобрести? – фото 2

Смартфон работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Dimensity 9000 с графикой Mali-G710. Это мощный чипсет, позволяющий комфортно запускать современные игры и программы. Объем оперативной памяти – 8 или 16 Гб, встроенной – 128 или 256 Гб. Поддержка 5G-связи.

Основная камера OnePlus Nord 3 имеет 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890 с оптической стабилизацией. Также есть 8-мегапиксельная широкоугольная камера на 112° и 2-мегапиксельная макрокамера для съемки вблизи. Фронтальная камера – 32 Мп. Запись видео в 4К 60 кадров/с.

Итоги 2023 года: топ смартфонов до 20 000 грн – Xiaomi, Samsung, Realme, Oneplus – что приобрести? – фото 3

Емкость встроенного аккумулятора OnePlus Nord 3 составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая 80-ваттная зарядка SUPERVOOC, позволяющая зарядить смартфон до 100% всего за 25 минут.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ХИТОВОГО СМАРТФОНА
OnePlus Nord 3
OnePlus Nord 3

Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 9/10

﻿

Плюсы

  • Достойная основная камера
  • Сверхтонкие рамки
  • Dimensity 9000
  • Фирменный переключатель звуковых профилей
  • Крутой виброотзыв

Минусы

  • Слабая фронтальная камера
  • Слабая ультраширокоугольная камера
16/256 - 14 769 грн

OnePlus Nord 3 работает на операционной системе Android 13 с графической оболочкой OxygenOS 13.1. Предусмотрены 3 больших обновления ОС и 4 года обновлений безопасности, что позволит устройству еще долго быть актуальным.

Realme GT Neo 5

Realme GT Neo 5

Realme GT Neo 5 – флагманский смартфон известного китайского производителя с поразительной производительностью, качеством изображения и звука.

Итоги 2023 года: топ смартфонов до 20 000 грн – Xiaomi, Samsung, Realme, Oneplus – что приобрести? – фото 4

Устройство оснащено 6,74-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 2772х1240 пикселей, поддержкой HDR10+ и частотой обновления 144 Гц. Максимальная яркость достигает 1400 нит. Такая панель обеспечивает насыщенный цвет, глубокий контраст, плавность анимации и комфорт в играх или просмотре видео.

Мощность GT Neo 5 обеспечивает топовый чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 на 4-нм техпроцессе вместе с 8/12/16 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти UFS 3.1. Имеется поддержка 5G мобильной связи.

Итоги 2023 года: топ смартфонов до 20 000 грн – Xiaomi, Samsung, Realme, Oneplus – что приобрести? – фото 5

Тройной модуль камер включает в себя 50 Мп датчик Sony IMX890 с оптической стабилизацией, 8 Мп ультраширокоугольную камеру и 2 Мп макрообъектив. Селфи-камера – 16 Мп. Запись видео 4К 60 кадров/с.

СТИЛЬНЫЙ
Realme GT Neo 5
Realme GT Neo 5

Оценки :

Камеры: 8/10

Производительность: 7/10

Экран: 9/10

Автономность: 8/10

Зарядка: 10/10

Плюсы :

- Крутой Snapdragon 8+ Gen 1

- экран 6,74" AMOLED 144 Гц

- невероятная зарядка 150/240 Вт

- двойная камера 50 Мп

Минусы

- Если брать на 150в не будет обновлений по воздуху

16/1024 240w - 19 999 грн 8/256 150w - 18 799 грн

Встроенный аккумулятор емкостью 4600 мАч поддерживает рекордную 240-ваттную SUPERVOOC зарядку. Полный цикл зарядки занимает всего 11 минут! Также есть стереодинамики из Dolby Atmos. Работает Realme GT Neo 5 под управлением Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0.

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T – флагманский смартфон с поразительным дисплеем, мощной камерой и производительностью.

Итоги 2023 года: топ смартфонов до 20 000 грн – Xiaomi, Samsung, Realme, Oneplus – что приобрести? – фото 6

Устройство оснащено 6,67-дюймовым AMOLED экраном с частотой обновления 144 Гц, разрешением 1220p и поддержкой HDR и Dolby Vision. Яркость достигает 2600 нит. Такая панель обеспечивает четкое и плавное изображение.

Смартфон работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Dimensity 8200 Ultra с высокой производительностью, позволяющим комфортно выполнять сложные задачи и запускать требовательные игры и программы.

Итоги 2023 года: топ смартфонов до 20 000 грн – Xiaomi, Samsung, Realme, Oneplus – что приобрести? – фото 7

Тройной модуль камер состоит из 50 Мп основного датчика, 50 Мп телеобъектива с 2x оптическим увеличением и 12 Мп ультраширокой камеры. Снимки детализированы, с естественным цветом. Есть режимы ночной и портретной съемки.

С влагозащитой
Xiaomi 13T
Xiaomi 13T

Оценки

Камеры: 9/10
Игровая производительность: 9/10
Экран: 10/10
Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 10/10


Плюсы

  • Экран с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2600 нит.
  • 67-ваттная проводная зарядка
  • Влагозащита IP68
  • До 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ


Минусы

  • Запись видео на фронтальную камеру в 1080p@30fps﻿
  • Пластиковый каркас корпуса
8/256 - від 16 500 грн

Емкость встроенного аккумулятора 5000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. Поддерживается быстрая 67-ваттная зарядка. Также присутствует влагозащита по стандарту IP68.

Poco F5 Pro

Poco F5 Pro

Poco F5 Pro – новый смартфон китайского производителя, сочетающий в себе мощную начинку и большой аккумулятор.

Итоги 2023 года: топ смартфонов до 20 000 грн – Xiaomi, Samsung, Realme, Oneplus – что приобрести? – фото 8

Устройство оснащено 6,67-дюймовой AMOLED панелью с разрешением 1440p, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит для комфортного просмотра видео или игры.

Производительность обеспечивает новый чипсет Snapdragon 8 Gen 2 и до 12 ГБ оперативной памяти. Это обеспечивает быструю работу сложных приложений, мультимедиа и игры.

Итоги 2023 года: топ смартфонов до 20 000 грн – Xiaomi, Samsung, Realme, Oneplus – что приобрести? – фото 9

Основная камера имеет сенсор 64 Мп со светосилой f/1.9 - однако размер сенсора 1/2, что выглядит очень устарело. Вспомогательные модули – 8 Мп ультраширокий объектив с углом обзора 120° и бессмысленный 2 Мп макро.

С АКЦЕНТОМ НА ИГРЫ
Poco F5 Pro
Poco F5 Pro

Оценки

Камеры: 6/10
Игровая производительность: 9/10
Экран: 10/10
Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 9/10
﻿

Плюсы
+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1﻿
+ Запись видео на основную камеру в 8K@24fps﻿
+ Хорошая автономность﻿
+ Беспроводная зарядка 30 Вт﻿﻿﻿﻿
﻿﻿﻿
Минусы
- средний ультраширок
﻿- Нет полноценной влагозащиты

12/256 - від 17 695 грн

Емкость аккумулятора 5160 мАч обеспечивает 2 суток автономности. Поддерживается быстрая 120-ваттная зарядка. 50% – за 15 минут.

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE – это новая модель известной серии смартфонов Samsung. Устройство оснащено 6,4-дюймовым Dynamic AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц. Дисплей обладает высокой яркостью 1450 нит и защитой от царапин Gorilla Glass 5.

Итоги 2023 года: топ смартфонов до 20 000 грн – Xiaomi, Samsung, Realme, Oneplus – что приобрести? – фото 10

Производительность обеспечивает процессор Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. 8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб встроенной памяти позволяют быстро переключаться между приложениями и комфортно играть в требовательные игры.

Итоги 2023 года: топ смартфонов до 20 000 грн – Xiaomi, Samsung, Realme, Oneplus – что приобрести? – фото 11

Основная камера имеет сенсор 50 Мп для четких 12,5 мегапиксельных снимков. Есть также 12-мегапиксельная широкоугольная и 8-мегапиксельная телеобъектив с 3-кратным увеличением и оптической стабилизацией. Смартфон может снимать видео 8К.

МЛАДШИЙ ФЛАГМАН ОТ SAMSUNG
Galaxy S23 FE
Galaxy S23 FE

Оценки :

Камеры: 8/10

Производительность: 8/10
Экран: 9/10

Автономность: 7/10

Зарядка: 7/10

Плюсы :

  • Дисплей Dynamic AMOLED 2X
  • Наличие влагозащиты по стандарту IP68
  • Металлические рамки корпуса
  • Оптическая стабилизация камеры

Минусы :

  • Пластиковая задняя крышка
  • Большие рамки
  • Процессор Exynos 2200
  • Медленная зарядка 25 Вт
8/128 - від 20 250 грн

Автономность обеспечивает аккумулятор 4500 мАч. Поддержка быстрой 25-ваттной и 15-ваттной беспроводной зарядки. Имеется функция обратной беспроводной зарядки.

Автор: Andrii S. Дата публикации: 20.12.2023
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Итоги 2023 года: топ смартфонов до 20 000 грн – Xiaomi, Samsung, Realme, Oneplus – что приобрести?