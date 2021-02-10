Итоги года: лучшие смартфоны до 14 000. Интересные модели Poco, Pixel, Samsung, Motorola и Realme

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В 2022-2023 годах смартфоны за 14 000 гривен приобрели некоторые черты флагманов. Одни из них обладают флагманским дизайном, высокой производительностью или топовой камерой. Так что если забыть о том, что это все же не флагман, в повседневной жизни пользовательский опыт будет мало чем отличаться от топовых аппаратов.

Кому-то понравится производительность Poco, камера Pixel или Realme, стиль Samsung или Motorola. Все представленные смартфоны интересны и имеют собственные привлекательные особенности.

Poco F5

Poco F5

Poco F5 стал клоном Redmi Note 12 Turbo и таким же великолепным смартфоном. Пользователи и обозреватели солидарны – во время выхода он стал едва ли не самым лучшим младшим флагманом на рынке. Его смело можно рекомендовать каждому, кто хочет приобрести смартфон за 14000 грн.



Смартфоны Xiaomi имеют традиционно качественные OLED-экраны с едва ли не самым маленьким ШИМ среди всех, в Poco F5 дисплей обновляется с частотой 120 Гц и имеет высокую яркость до 1000 нит. Экран 6,67” с разрешением FHD+ поддерживает Dolby Vision и HDR10+.



Процессор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 сделал Poco F5 одним из самых мощных субфлагманов. Он мало отличается по тестам от флагманского Snapdragon 8+ Gen 1. Универсальный реальный тест игра Genshin Impact летает на максималках. Все идет без лагов даже на 50-й минуте игры, а температура не превышает 49°C.



Дизайн Poco F5 строг и минималистичен, он универсален и зайдет даже тем, кто не очень любит Poco. Нет никаких лишних элементов, как и островки для камер – круглые объективы расположены отдельно. Доступны голубой, белый и черный цвета корпуса.



Телефон оснащен 64 МП камерой с датчиком Omnivision OV64B, который был и у Poco F4. Качество фото вполне на уровне, как и общий баланс параметров Poco F4.

Среднебюджетный игровой монстр Poco F5 Оценки Камеры: 7/10 Игровая производительность: 10/10 Экран: 9/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 9/10 ﻿ Плюсы + Отличный процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2 + Отличный дисплей с тонкими рамками + Быстрая зарядка 67 Вт Минусы - Слабая камера - Дешевые материалы корпуса 8/256 GB - від 12 695 грн 12/256 GB - від 14 398 грн

Motorola Edge 40

Motorola Edge 40﻿

Рама Motorola Edge 40 сделана из металла – необычно для смартфонов по такой цене. Задняя панель выполнена из экокожи и является максимально приятной на ощупь. Телефон очень компактен, что выделяет его на фоне современных смартфонов и делает его еще более удобным. Другая интересная особенность – поддержка eSim. Корпус защищен по стандарту IP68 и имеет четыре цветовых варианта: зеленый, красный, черный и синий. Последний, в отличие от других, стеклянный.



Motorola Edge 40 обладает качественным дисплеем Super Amoled с частотой 120 Гц. Как и у вышеупомянутого Poco F5, экран имеет минимальный ШИМ. Рамки экрана относительно узкие, хотя и не самые маленькие, вырез селфи-камеры невелик.



Процессор Mediatek Dimensity 8020 является хорошим выбором и обеспечивает высокую производительность. Следует отметить, что для комфортной игры нужно обязательно включать продуктивный режим – чип адаптируется под игры и минимизирует микрозадержку. Объективно процессор несколько проигрывает тому же Poco F5 – в Genshin Impact лучше играть на средних настройках.



В смартфоне установлен качественный модуль камеры 50 МП с сенсором Omnivision. Камера отличается эффектом Боке с отключенным портретным режимом, что является преимуществом перед конкурентами. Сверхшироугольный модуль 13 МП имеет автофокус и даст фору всем остальным аппаратам с такой ценой по качеству.

Стильный среднебюджетник Motorola Edge 40 Оценки Камеры: 8/10 Игровая производительность: 8/10 Экран: 9/10 Автономность: 7/10 Скорость зарядки: 8/10 ﻿ Плюсы + Компактность﻿﻿ и удобство + Низкий ШИМ + Флагманский IP68 + Mediatek Dimensity 8020 + Наличие беспроводной зарядки

﻿﻿﻿ Минусы - Задняя поверхность собирает грязь ﻿- Батарея 4400 мАч 8/256 GB - 12 239 грн

Samsung Galaxy A54

Galaxy A54﻿

Samsung не на шутку занялась дизайном средних и даже бюджетных смартфонов, поэтому Galaxy A54 выглядит как настоящий флагман. Даже вырез камеры отдельный, а не каплевидный – компания до последнего держалась за этот элемент. Корпус имеет темно-серый, белый, фиолетовый и светло-зеленый цвета, а также защиту IP67.



Samsung Galaxy A54 обладает экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и уровнем яркости 1000 нит. Его особенность – подэкранный датчик отпечатков, приятное отличие от некоторых конкурентов. Но уровень ШИМ – далеко не такой низкий, как у предыдущих двух.



Процессор Exynos 1380 не хватает звезд с неба, на высоких настройках в игры лучше не играть. Однако он относительно холодный и не слишком тротлит, поэтому обеспечивает равную частоту кадров в течение сеанса.



Камера 50 МП не дает выдающихся результатов, но фото приличные по сравнению с конкурентами. 12 МП ультраширокоугольник дает хорошую детализацию и угол обзора, а 5 МП макро не стоит принимать всерьез.



Традиционный порок Samsung – низкая скорость зарядки. Аккумулятор на 5000 мАч заряжается мощностью всего 25 Вт.

Лучший баланс характеристик и дизайна Samsung Galaxy A54 ﻿Оценки Камеры: 8/10 Производительность: 8/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Хорошие камеры + Яркий AMOLED-дисплей и 120 Гц + 4 года основных обновлений операционной системы и 5 лет патчей безопасности + Влагозащита IP67 Минусы

- высокие показатели ШИМ - в большие рамки вокруг дисплея ﻿﻿

﻿﻿ 6/128 GB від 13 200 грн. 8/128 GB від 12 900 грн. 8/256 GB від 14 290 грн.

Realme 11 Pro+

Realme 11Pro+

Смартфон Realme имеет несколько необычный облик. Круглый блок камер с основным объективом внутри, экокожа с полосой по центру задней поверхности не каждому по вкусу. Впереди углы экрана закруглены, а бока загнуты – смартфону придали черты более дорогих аппаратов.



Шикарный AMOLED-дисплей 6,7” с разрешением 1080 х 2412 и частотой обновления 120 Гц имеет сверхнизкий уровень ШИМ. Под экраном находится сканер отпечатков.



Первое, что бросается в глаза в характеристиках Realme 11 Pro+ – основная камера на 200 МП, такая же, как у Redmi Note 12 Pro+, и работает она не хуже. Телефон получил три модуля: главный ультраширокоугольный на 8 ММ и 2 МП датчик глубины для галочки. Последние являются стандартными заглушками, которые можно не учитывать.

200 МП дают удивительную детализацию, но в некоторых сценариях уступают цветопередаче тому же Samsung. Минус – плохая стабилизация видео в режиме 4K.



Процессор MediaTek Dimensity 7050 неплохо вытягивает игры, но не стоит надеяться на высокий битрейт на ультравысоких настройках. Например, у Genshin Impact система дает лишь 30-35 кадров в секунду. Обратная сторона – относительно невысокая температура во время игры и незначительный тротлинг.



Аккумулятор realme 11 Pro+ на 5000 мАч быстро заряжается мощностью 80 ВТ или 100 Вт.

Google Pixel 7A

Google Pixel 7A﻿

Завершает топ самый дешевый смартфон Google предпоследнего поколения. По сравнению с предыдущими смартфонами Google Pixel 7A по многим параметрам разочаровывает: частота обновления экрана 90 Гц, аккумулятор всего 4385 мАч и зарядка 18 Вт, которую только условно можно назвать быстрой. Однако Pixel 7A имеет свои преимущества в виде камеры.



Google Pixel 7A – компактный телефон с диагональю экрана 6,1”. Это обуславливает небольшие размеры, но тонким телефон назвать сложно из-за фирменного блока камер. Алюминиевая рамка корпуса контрастирует с пластиковой задней крышкой. Но пластик качественный, его сложно отличить от стекла.



А вот спереди смартфон разочаровывает. Рамки экрана мегатолсты, как на 2023 год, а «подбородок» – еще больше. Фронтальный вид производит впечатление бюджетного смартфона. Важно знать, что у Google Pixel 7A нет второго слота SIM – только встроенная виртуальная симка в качестве еще одной.



Субъективно не радует и низкая яркость экрана и несколько блеклые цвета. Частота дисплея – всего 90 Гц, этого маловато за такие деньги в 2023 году. Разве если вы не любите китайские смартфоны, тогда нет другого выбора по этой цене, кроме Pixel 7A и Samsung. К тому же у Pixel просто неприличный уровень ШИМ – 37%.



Процессор Tensor G2 тоже не устанавливает рекорды производительности. Главная его проблема – сильный тротлинг. Производительность вычислительных ядер снижается на 45%, а видеоядро теряет около 39% только через 20 минут. Но по крайней мере смартфон не перегревается. Критического проигрыша в производительности перед конкурентами нет, но для игр чипы Snapdragon все же кажутся лучше.



А вот основная камера Google Pixel 7A практически такая же, как у модели Pro. Благодаря этому в хороших условиях разница с топом линейки невелика, но отличаются, судя по всему, и программные алгоритмы обработки. Несмотря на другой состав камер, качество фото Pixel 7A мало отличается от результата старшей модели, поэтому Pixel 7A можно рекомендовать как достойный камерафон.