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Компания Motorola в последнее время предлагает множество крутых моделей. В 2023 году бренд выпустил большое количество достойных телефонов, среди которых особенно выделяются бюджетники и младшие флагманы.

Смартфоны Moto теперь могут посоперничать с Xiaomi, Realme и Samsung, поэтому мы не могли не уделить им должного внимания. В сегодняшней подборке обсудим 7 лучших телефонов бренда, вышедших в этом году.

ТОП-7 лучших смартфонов Motorola в 2023 году

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 5G

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Moto G84

Motorola Moto G54 Power

Motorola Moto G14 ﻿

Выводы

Бренд Moto ориентируется в основном на бюджетный и среднебюджетный ценовой сегмент. Флагманов в ассортименте не так много, но несколько интересных моделей все равно есть. Также в подборке вы найдете доступные мобильные устройства с отличным соотношением цены и качества.

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40 Ultra

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Начнем со складного смартфона Motorola Razr 40 Ultra. Он предлагает основной 6.9-дюймовый LTPO AMOLED-экран с частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. Параметры второго дополнительного дисплея тоже отличные – это матрица AMOLED диагональю 3.6 дюймов, частота обновления 144 Гц и пиковая яркость 1100 нит. Оба экрана поддерживают режим HDR10+.

В разложенном виде габариты Motorola Razr 40 Ultra составляют 170.8 x 74 x 7 мм, в сложенном – 88.4 x 74 x 15.1 мм при весе 184.5 грамма. Цветовые варианты достаточно интересные, как почти всегда у смартфонов этого бренда. Motorola Razr 40 Ultra можно приобрести в цветах Infinite Black, Glacier Blue, Viva Magenta и Peach Fuzz.

Работает Motorola Razr 40 Ultra на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Объем постоянного накопителя можно выбрать на 256 или 512 ГБ.

Камеры отличные – это главный 12-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией и 13-мегапиксельный ультраширик с автофокусировкой. Запись видео осуществляется в максимальном качестве 4K@30/60fps. Это касается и передней камеры на 32 Мп. Так что здесь все отлично.

А вот емкость батареи Motorola Razr 40 Ultra может показаться небольшой – всего 3800 мАч с 30-ваттной проводной и 5-ваттной беспроводной зарядкой. При этом серьезных проблем с временем автономной работы у вас не возникнет.

Привлекательный составной флагман Motorola Razr 40 Ultra Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 10/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 7/10

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Плюсы

+ Удобная складная конструкция

+ Отличные экраны

+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

+ До 512 ГБ ПЗУ Минусы

- Аккумулятор с небольшой емкостью

- Маленькая мощность зарядок 8/256 - від 29 687 грн

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Pro

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Это полноценный флагман с топовыми характеристиками. Motorola Edge 40 Pro может похвастаться OLED-экраном разрешением 1080 x 2400 пикселей, чья диагональ составляет 6.67 дюймов, а частота обновления – 165 Гц. Заявленное значение пиковой яркости – 1300 нит. Однозначно радует HDR10+ и Dolby Vision.

По материалам корпуса у Motorola Edge 40 Pro все на высоком уровне – задняя крышка стеклянная, а рамки алюминиевые. Есть полноценная влагозащита от пыли и влаги по стандарту IP68. С двух сторон мобильное устройство защищено закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Размеры стандартные – 161.2 x 74 x 8.6 мм при весе 199 г. Имейте в виду, что дисплей изогнут по краям.

Как и положено флагману, Motorola Edge 40 Pro получил топовое железо Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Вы без проблем сможете играть во все требовательные игры, а 12 ГБ оперативной памяти обеспечат быстродействие во время повседневного использования. Постоянный накопитель UFS 4.0 предлагается на 256 или 512 ГБ.

Motorola Edge 40 Pro может претендовать на звание камерофона. Все благодаря тройной камере с отличными параметрами. Это основной сенсор на 50 Мп OIS, телефото 12 Мп с 2-кратным оптическим зумом и ультраширик на 50 Мп с автофокусировкой. Доступное максимальное качество для записи видео – 8K@30fps.

Фронтальная камера Motorola Edge 40 Pro не менее крутая. Разрешение модуля составляет 60 Мп – не часто встретишь такую цифру даже у флагманов. Видео можно записывать в 4K@30/60fps.

О таких банальных вещах, как стереозвук или подэкранный сканер отпечатков, не будем говорить. Гораздо интереснее обсудить автономность. Motorola Edge 40 Pro стал обладателем аккумулятора емкостью 4600 мАч. Помимо 125-ваттной проводной зарядки есть беспроводная на 15 Вт.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФЛАГМАН Motorola Edge 40 Pro Оценки

Камеры: 10/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 9/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ OLED-экран с частотой обновления 165 Гц

+ Премиальные материалы корпуса

+ Мощный Snapdragon 8 Gen 2

+ Крутые камеры

+ Проводная 125-ваттная зарядка + Есть беспроводная зарядка

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Минусы

- Высокая цена 12/256 - від 31 749 грн

Motorola Edge 40 5G

Motorola Edge 40 5G

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Это уже среднебюджетник, но с очень интересными характеристиками. Привлекают относительно небольшие габариты 158.4 x 72 x 7.6 мм с весом 167 г. Корпус пластиковый, но есть покрытие из экокожи, сам каркас алюминиевый. Влагозащита IP68 тоже на месте.

P-OLED экран Motorola Edge 40 5G имеет диагональ 6.55 дюймов с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1080 x 2400 пикселей. В качестве процессора выступает Mediatek Dimensity 8020, производительности которого будет достаточно практически для всех задач, кроме мощных игр. Всего два варианта памяти – на 8/128 и 8/256 ГБ.

Основная камера Motorola Edge 40 5G отличная: главный модуль идет на 50 Мп с оптической стабилизацией, а ультраширик имеет разрешение 13 Мп и может похвастаться наличием автофокусировки. Фронталка с разрешением 32 Мп делает очень хорошие селфи. Запись видео возможна в 4K@30fps на обе камеры.

С автономностью у Motorola Edge 40 5G все хорошо, но без излишеств. Аккумулятор получил емкость 4400 мАч, а проводная зарядка имеет мощность 68 Вт. Беспроводная тоже есть, и это очень круто в среднебюджетном сегменте. Правда, ее мощность составляет всего 15 Вт.

ПРЕКРАСНЫЙ МЛАДШИЙ ФЛАГМАН Motorola Edge 40 5G Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 9/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 8/10

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Плюсы

+ Частота обновления экрана 144 Гц и пиковая яркость 1200 нит

+ Влагозащита IP68

+ Хорошая производительность

+ Нормальные камеры

+ Алюминиевый каркас корпуса

+ Есть беспроводная зарядка

﻿﻿﻿﻿﻿

Минусы

- Только 8 ГБ ОЗУ

- Нет записи видео в 4K@60fps 8/256 - від 12 198 грн

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40 Neo

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Мы продолжаем рассматривать линейку Edge 40 и расскажем вам о еще одной достойной модели. Это Motorola Edge 40 Neo – интересный среднебюджетник с влагозащитой IP68 и небольшими габаритами 159.6 x 72 x 7.9 мм при весе 170 грамм. Корпус полностью выполнен из пластика, зато на передней панели есть защитное стекло Gorilla Glass 3.

Дисплей Motorola Edge 40 Neo отличный: матрица P-OLED с диагональю 6.55 дюймов может похвастаться частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 1300 нит. Разрешение экрана стандартное – 1080 x 2400 пикселей.

Motorola Edge 40 Neo получил процессор MediaTek Dimensity 7030, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу. Это вполне неплохое железо, которое, хоть и не может соперничать с флагманскими чипами, все равно обеспечит хорошую производительность при повседневном использовании. Есть версия на 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ. В виде ОС выступает чистый Android 13.

Что по камерам? У Motorola Edge 40 Neo установлена двойная основная камера с 50-мегапиксельным основным сенсором и 13-мегапиксельным ультрашириком. Главный модуль поддерживает OIS, а вот сверхширокоугольный без автофокусировки, чем отличается от старшей версии Edge 40 5G.

Батарея у этого смартфона на 5000 мАч. Отличная емкость, да еще и поддерживается 67-ваттная зарядка, которая, по заявлению производителя, должна накормить аккумулятор до 50% всего за 15 минут.

СТИЛЬНЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СРЕДНЕОБЮДЖЕТНИК Motorola Edge 40 Neo Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 9/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 8/10

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Плюсы

+ Влагозащита IP68

+ Великолепный экран

+ Основная камера с OIS

+ Есть версия с 12 ГБ ОЗУ

+ Батарея емкостью 5000 мАч

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Минусы

- Пластиковый корпус

- Камера не умеет писать в 4K@60fps

﻿- Ультраширик без автофокусировки 12/256 - від 11 689 грн

Motorola Moto G84

Motorola Moto G84

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Далее расскажем вам о более доступной линейке Moto G, и самый крутой ее представитель – это Moto G84. Здесь установлен 6.5-дюймовый дисплей P-OLED с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Корпус полностью пластиковый, но есть покрытие из экокожи.

Габариты у Motorola Moto G84 следующие – 160 x 74.4 x 7.6 мм, вес 166 грамм. Полноценной влагозащиты нет, но есть защита от пыли и брызг по стандарту IP54. Приобрести мобильное устройство можно в интересных цветах Marshmallow Blue, Midnight Blue и Viva Magenta.

Производительность Moto G84 характеризуется одним словом – нормально. Процессор Qualcomm Snapdragon 695 5G относится к начальному уровню и, к сожалению, проигрывает некоторым конкурентам из бюджетного сегмента. Но если вы не собираетесь нагружать аппарат сверх меры и играть в мощные игрушки, то беспокоиться не о чем.

Камеры хорошие ввиду доступной цены смартфона. Это главный модуль на 50 Мп с OIS, ультраширокий на 8 Мп с AF и фронталка 16 Мп. Главная камера умеет записывать видео в 1080p@60fps, а передняя только с 30 кадрами в секунду.

У Motorola Moto G84 есть слот для карты памяти, а также аудиоджек. Качество звука приятное. С автономностью все хорошо благодаря аккумулятору на 5000 мАч. Зарядка всего на 30 Вт, что немного расстраивает.

НАРОДНЫЙ ФАВОРИТ Motorola Moto G84 Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 8/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 7/10

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Плюсы

+ Относительно небольшой вес

+ Есть защита от брызг

+ Поддерживается карта памяти и аудиоджек

+ Отличная автономность

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Минусы

- Слабый процессор Snapdragon 695 5G

- Пластиковый корпус

- Мощность зарядки 30 Вт 8/256 - від 8 715 грн

Motorola Moto G54 Power

Motorola Moto G54

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Еще один доступный смартфон, подробный обзор которого можно найти на нашем сайте. Moto G54 Power стал обладателем 6.5-дюмового экрана с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080 x 2400 пикселей. Все бы нечего, но здесь используется матрица IPS, а ее уже перестают использовать даже в бюджетных смартфонах. Экран неплохой, но и отличным его назвать нельзя.

Производительность Motorola Moto G54 Power точно не огорчит благодаря процессору Mediatek Dimensity 7020. Мы уже встречали его в Motorola Edge 40 Neo. При выполнении стандартных задач у вас не возникнет никаких проблем с железом. Оперативной памяти можно выбрать 8 или 12 ГБ, а постоянной – 128 или 256 ГБ.

Набор камер у Motorola Moto G54 Power отличный. Опять же здесь установлен главный сенсор 50 Мп с оптической стабилизацией и ультраширик на 8 Мп с автофокусировкой. Нельзя сказать, что Moto G54 Power демонстрирует какие-то крутые результаты, но для любительской съемки подойдет.

Главная фишка Moto G54 Power, как известно из названия, заключается в аккумуляторе емкостью 6000 мАч. При умеренном использовании можно рассчитывать на два дня автономной работы. Зарядка мощностью 33 Вт восхищения не вызывает, но производитель уверяет, что до 50% аккумулятор зарядится всего за 30 минут. А это довольно быстро, учитывая большую батарею.

БЮДЖЕТНИК С ОТЛИЧНОЙ АВТОНОМНОСТЬЮ Motorola Moto G54 Power Оценки

Камеры: 7/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 7/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 7/10

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Плюсы

+ Неплохой процессор Mediatek Dimensity 7020

+ Основная камера с OIS

+ Ультраширик с автофокусировкой

+ Батарея на 6000 мАч

+ Можно установить карту памяти и пользоваться аудиоджеком

+ Приятная цена

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Минусы

- IPS-экран вместо AMOLED

- Запись видео только в 1080p@30fps

- В материалах корпуса используется только пластик 12/256 - від 7 459 грн

Motorola Moto G14

Motorola Moto G14

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И наконец обсудим ультрабюджетник, который подойдет нетребовательным пользователям. Характеристики очень скромные, но и цена соответствующая. В смартфоне установлен 6.5-дюймовый IPS-экран разрешением 1080 x 2400 пикселей, 12-нанометровый процессор Unisoc Tiger T616 начального уровня и основная 50-мегапиксельная камера с 2-мегапиксельным макро.

Корпус у Moto G14 полностью пластиковый, защиты от брызг нет. По размерам всё стандартно – 161.5 x 73.8 x 8 мм, вес 177 граммов. Для покупки предлагается единственная модификация на 4/128 ГБ, но дополнительно можно установить microSDXC. Аудиоджек тоже на месте.

Емкость аккумулятора Motorola Moto G14 не подвела, батарея идет на 5000 мАч. А вот мощность зарядки всего 15 Вт, что очень мало.

МАКСИМАЛЬНО ЭКОНОМНЫЙ ВАРИАНТ Motorola Moto G14



Оценки

Камеры: 6/10

Игровая производительность: 5/10

Экран: 6/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 5/10

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Плюсы

+ Можно установить карту памяти

+ Есть аудиоджек

+ 128 ГБ постоянной памяти

+ Аккумулятор на 5000 мАч

+ Низкая цена

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Минусы

- Слабый процессор Unisoc Tiger T616

- 4 ГБ ОЗУ

﻿- Нет ультраширика

- Фронталка всего на 8 Мп

- Мощность зарядки 15 Вт 4/128 - від 4 494 грн

Выводы

Пора подвести быстрые итоги и определить лучшие смартфоны Motorola по определенным критериям:

Лучший складной телефон Motorola в 2023 году – Motorola Razr 40 Ultra ;

Лучший флагман Motorola в 2023 году – Motorola Edge 40 Pro ;

Лучший младший флагман Motorola в 2023 году – Motorola Edge 40 5G ;

Лучший среднебюджетный смартфон Motorola в 2023 году – Motorola Edge 40 Neo ;

Лучший доступный телефон Motorola в 2023 году – Motorola Moto G84 ;

Смартфон Motorola с лучшей автономностью в 2023 году – Motorola Moto G54 Power ;

Лучший ультрабюджетник Motorola в 2023 году – Motorola Moto G14.

Обязательно напишите в комментариях, какой смартфон из сегодняшней подборки понравился вам больше всего.