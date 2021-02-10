Ушла эпоха: Google прекращает поддержку Android 4.4 KitKat

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Легендарная прорывная версия Android официально полностью устарела

Платформа Android KitKat была впервые выпущена примерно 10 лет назад, и с тех пор было представлено много инновационных улучшений и функций для Android, которые недоступны на KitKat . По состоянию на июль 2023 года количество активных устройств на KitKat составляет менее 1%, поскольку все больше пользователей обновляются до последних версий Android.

Поэтому разработчик не поддерживает KK в будущих выпусках служб Google Play. Устройства KK не получат версии APK Play Services после 23.30.99.

Многие говорят, что у Apple долгая поддержка, но, несмотря на отсутствие обновления версии операционной системы, сами Google сервисы продолжают обновляться принося новый функционал на старые устройства.

У нас в студии лежит старенький iPhone 5, который уже несколько лет не поддерживает большинство приложений и даже Youtube можно смотреть только через браузер, а Meizu на android 5.1 до сих пор может открыть большинство мессенджеров и повседневных приложений и игр.

Прекращение поддержки не означает, что смартфон одновременно превратится в тыкву, но теперь много приложений, требующих новейшую версию сервисов, откажется запускаться, и использование такого устройства станет проблематичным. И действительно таких устройств не так и мало, их около 15 миллионов.

Теперь придется заменить их на что-то более современное. Пишите в комментариях есть ли у вас какой-нибудь раритетный смартфон на Android которым никто не пользуется, а выбросить рука не поднимается?

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Источник: android-developers