Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Ушла эпоха – крупнейшую игровую выставку E3 2023 отменили

31.03.2023 67 0

Теперь и игры будут презентовать онлайн

Electronic Entertainment Expo, которая сокращенно называлась просто E3, была самой большой площадкой для релизов игр в мире. Когда началась эпидемия Covid в 2020 году, ее впервые отменили из-за ограничений. Конечно, запланированные игры никто из-за этого отменять не стал и их презентации состоялись в онлайн формате.

 

e3-2019

 

В следующем 2021 году E3 также перешла в онлайн формат, но крупные игровые компании не видели смысла принимать в ней участие, потому что все равно той атмосферы, царствовавшей на оффлайн событиях, уже не будет. И вот когда впервые с 2020 года E3 вновь должна была пройти вживую, оказалось, что и производители контента и пользователи настолько привыкли к онлайн событиям, что никто не проявил должной заинтересованности в участии.

 

e3-2019

 

И вот после отказа Ubisoft, Microsoft и Nintendo участвовать в выставке, руководство вынуждено было официально объявить об отмене события. Конечно они утверждают, что это только до тех пор, когда интерес к выставке снова не возрастет, но большинство людей понимает, что эпоха громких событий с толпой фанатов уже в прошлом.

 

Ушла эпоха – крупнейшую игровую выставку E3 2023 отменили – фото 3

 

Мир переходит в онлайн и эпидемия просто ускорила этот процесс. Хотя, по-моему, атмосфера офлайн событий была несравнима, попасть туда мечтал каждый фанат и такие презентации запоминались надолго, а теперь это просто очередной стрим, который ты смотришь на скорости x2 и просто ждешь когда назовут цену и дату поступления в продажу.

 

Читать также: Redmi Note 12 Turbo установил новый абсолютный рекорд!

 

Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 31.03.2023

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Ушла эпоха – крупнейшую игровую выставку E3 2023 отменили