Pixel Launcher даст пользователям удалить виджет по умолчанию, наконец!

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НУ НАКОНЕЦ

Владельцы смартфонов Pixel скоро получат дополнительные возможности персонализации рабочего стола – то, что всегда бесило фанатов кастомизации наконец-то исправят!

Согласно последним утечкам, обновление Pixel Launcher позволит убрать или переместить фирменный виджет At a Glance, отображающий время, погоду и другие данные – пока этот виджет никак не переместится без постороннего лаунчера.

Обновление лаунчера же позволит по желанию заменить его любым другим виджетом или же разместить At a Glance там, где удобно. Хотя изменять его размер, похоже, по-прежнему не получится.

Пока возможность управления At a Glance нужно активировать вручную через настройки. Однако неизвестно, когда Google активирует эту фишку, ведь она все еще находится на стадии тестирования.

Источник - 9to5google