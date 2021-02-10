Pixel Watch 2 получат новый процессор, датчики и вдвое лучшую автономность

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Стильные, умные, а теперь и с нормальной автономностью

В начале мая мы сообщали, что Google планирует анонсировать Pixel Watch 2 вместе с Pixel 8 и 8 Pro этой осенью. Сегодня авторы 9to5Google сообщили некоторые ключевые характеристики Pixel Watch 2, включая обновления процессора, аккумулятора и датчиков.

Согласно источникам, Pixel Watch 2 будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon последнего поколения W5+ Gen 1.

Этот 4-нм SoC имеет четыре ядра A53 с тактовой частотой 1,7 ГГц и двойной графический процессор Adreno 702 (1 ГГц). Для сравнения, чип из оригинальных Pixel Watch – Exynos 9110 создан по 10-нм техпроцессу и имеет два ядра Cortex-A53.

Благодаря новому чипу батарея Pixel Watch 2 может работать два дня без подзарядки, если настроить параметры для экономии заряда аккумулятора, что может быть полезным во время путешествий. Для понимания, первая версия всегда доживала даже до вечера.

Также нас ждут изменения в датчиках. Pixel Watch 2 имеет датчики здоровья, подобные Fitbit Sense 2. Наиболее заметными аспектами этого устройства Fitbit OS является датчик непрерывной электрокожной активности (cEDA) для круглогодичного отслеживания стресса, а также датчик температуры кожи.

Дизайн устройства, согласно утечкам, оставят без изменений и второе поколение станет очень качественной работой над ошибками. Теперь с новым уровнем автономности эти часы можно смело рекомендовать к покупке без каких-либо но.

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Источник: 9to5google