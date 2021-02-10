Планшет Oukitel RT1: максимум защиты, емкая батарейка и скидка на старте продаж

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Компания Oukitel, которая специализируется на выпуске смартфонов начального уровня и защищенных гаджетов, выпустила свой первый защищенный планшет RT1. Это 10-дюймовый гаджет, работающий под управлением Android 11 и предлагающий максимально защищенный корпус, обладающий классом защиты IP68 и IP69K. В дополнение планшет еще и ударопрочный, способный выжить при падении с высоты 1,5 метра.

Oukitel RT1 получил IPS-экран разрешением 1920х1200 точек с соотношением сторон 16:10, восьмиядерный процессор МТ8768WA, 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 64 Гб, который можно расширить за счет карт памяти до 128 Гб. Поставляется планшет с аккумулятором емкостью 10000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.

На передней панели установили фронтальную камеру на 16-мегапикселей и сзади предложили одиночный модуль основной камеры с аналогичным разрешением. В активе Oukitel RT1 порт USB Type-C, слот для двух симок с поддержкой 4G LTE. Старт продаж новинки компания приурочила к Черной пятнице и только с 25 по 29 ноября за нее просят $199,99 на торговой площадке AliExpress.

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