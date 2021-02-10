Плагшет Xiaomi Pad 6 официально вышел на глобальный рынок, какие изменения нас ждут?

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Глобальный анонс топового планшета за свои деньги

Китайская компания Xiaomi объявила о начале международных продаж планшета Xiaomi Pad 6. Сначала модель дебютировала в Китае в апреле, теперь планшет становится доступным в Европе и других регионах.

Европейские пользователи могут купить Xiaomi Pad 6 за 400 евро – речь идет о модели с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. 450 евро стоит модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Для сравнения: в Китае более молодая версия стоит 275 долларов.

Xiaomi Pad 6 – достаточно компактный планшет с 11-дюймовым дисплеем разрешением WQHD+ (2880 x 1800 пикселей) с кадровым обновлением 144 Гц, защитой Corning Gorilla Glass 3 и поддержкой Dolby Vision. Планшет в корпусе из алюминиевого сплава весит всего 490 граммов. Также есть четыре динамика и камеры на 13 и 8 Мп.

Аппаратным основанием стала SoC Qualcomm Snapdragon 870. Аккумулятор емкостью 8840 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт. При этом поддержка сотовой связи не предусмотрена. Планшет работает под управлением операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой MIUI Pad 14.

Конечно цена в Европе на эти планшеты немного высока, но главным событием стало то, что теперь стабильная глобальная прошивка на эти планшеты, и в продаже на том же Aliexpress появятся перешитые китайцы, которые будут топами за свои деньги. Ну и надеемся, что официальная цена в Украине тоже будет чуть ниже европейской и все желающие смогут купить планшет в официальном ритейле.

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Источник: mi.com





