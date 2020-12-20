Планы Xiaomi на 2021 год: складной смартфон и планшет

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В следующем году Xiaomi должна представить новый планшет и свой первый складной смартфон

Слухи о появлении Xiaomi Mi Pad 5 появились почти сразу после анонса Mi Pad 4. Отчасти интерес к новинке подогревался фанатами компании, преимущественно в Китае, были даже эскизы и рендеры. Но все они так и остались слухами, а вся информация о Mi Pad 5 напоминала кашу. Где-то ходили предсказания, что планшет вот-вот выйдет, а кто-то утверждал, что компания «забила» на выпуск планшетного ПК из-за падения спроса на эти устройства.

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Отчасти снять вопрос о возможном выходе нового поколения планшетов попыталась сама компания. Так, еще в апреле нынешнего года старший директор по продукции Xiaomi заявил о том, что они не отказываются от сегмента планшетов. Но при этом он не стал вдаваться в подробности, когда стоит ждать преемника Mi Pad 4 и каким он будет.

На днях известный инсайдер Digital Chat Station заявил о том, что Xiaomi планирует представить новый планшет в 2021 году. Следующий год также станет годом премьеры складного смартфона, разговоры о котором ходят давно и еще в марте прошлого года компания даже показала его прототип на видео. Когда точно состоится анонс новинки, ясности нет. По слухам, она предложит дисплей с повышенной частотой обновления и камеры флагманского уровня.

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Источники: mydrivers, xiaomiadictos