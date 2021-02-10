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Плавка границ: Гибкие планшеты от Samsung, Apple и Google на горизонте

Похоже, что конкуренция в сегменте сложных устройств между Samsung, Apple и Google становится все более напряженной. Согласно отчету, поступившему от источников из цепи поставки, и Apple, и Google планируют расширить свой портфель сложных устройств новыми гибкими планшетами. Эти новые устройства могут быть представлены на рынке в 2024 году.



Apple, очевидно, работает над складным iPhone, который может выпустить на рынок планшетов. Это станет ключевым продуктом для компании и может сменить игру в сегменте планшетов. Также отмечено, что Google готовится к масштабному запуску своего сложного планшета Pixel Fold, и его можно ожидать события Google I/O в 2024 году.



Учитывая эту информацию, сложные планшеты от Apple и Google, безусловно, будут флагманскими устройствами и могут изменить ситуацию на рынке. Однако Samsung также готовится к борьбе, поскольку слухи указывают на его собственный продукт – Galaxy Z Tab, с высоким сложным дисплеем.

К сожалению, детали по характеристикам и функциональности новых устройств пока неизвестны, поэтому следует ожидать дополнительных обновлений и анонсов от компаний.



Кажется, сегмент сложных устройств будет интересен потребителям в будущем, и конкуренция между крупными игроками рынка будет способствовать возникновению инноваций и улучшению технологий в этой области. Последние события отражают то, что будущее мобильных устройств будет увлекательным и экспериментальным для потребителей.

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Источник: gizmochina