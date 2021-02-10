По части дисплеев Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro сюрпризов не будет

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Обойдутся без серьезного апгрейда

Не секрет, что Google готовит к выходу Pixel 7 и Pixel 7 Pro. В этом месяце на конференции для разработчиков Google I/O компания даже нанесла запоздавший «превентивный удар», продемонстрировав рендеры смартфонов. Но оглашать какие-либо технические подробности о смартфонах она не стала. За это взялись инсайдеры, которые почти наверняка постараются разведать все о Pixel 7 и Pixel 7 Pro до их анонса.

Сегодня они готовы рассказать о дисплеях, которые получат новинки. Так, издание 9to5Google сообщило, что Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro удостоятся таких же панелей, которые предлагают предшественники. Это будет дуэт экранов от Samsung с индексами S6E3FC3 и S6E3HC3 соответственно.

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Эта означает, что Pixel 7 предложит дисплей разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 90 Гц, а Pixel 7 Pro будет обладать матрицей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 3120х1440 пикселей. Известно, что оба смартфона должны получить фирменный чип Tensor второго поколения, до 8 Гб оперативной памяти LPDDR5 и до 256 Гб постоянной UFS 3.1.

Главный вопрос — какие новшества по части камер может предложить компания? На данном этапе предсказания звучат не оптимистично. Поговаривают, что по части «железа» никаких изменений не будет, все усовершенствования будут на уровне софта и алгоритмов для обработки фото.

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Источник: 9to5google