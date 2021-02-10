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Почему не работает пульт на Т2?

13.04.2022 146 0

Сложно найти более удобное приспособление в домашнем обиходе, чем пульт. Это не только комфортно, но и эргономично. Поэтому его потеря или поломка приводит к массовым стрессовым ситуациям в доме. Чтобы избежать их, можно легко подобрать нужную модель и купить пульт на т2 в интернет-магазине "Ваш пульт".

 

Почему не работает пульт на т2

Прошло время, когда человеку не составляло труда подойти к телевизору и переключить канал или изменить настройку. Сегодняшняя электроника требует дистанционного управления с помощью пульта, так как большинство телевизоров и приставок практически не имеют кнопок. Да и зачем усложнять жизнь лишними движениями, когда есть одно маленькое устройство, решающую целую массу задач. 


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Если вдруг пульт перестал выполнять свои функции, то рассматриваем возможные причины:

  1. Самая частая проблема - это отсутствие прямой видимости между пультом и приставкой/телевизором. При этом светодиод пульта должен гореть. Решение - просто старайтесь четче наводить пульт относительно устройства.
  2. Если светодиод не горит, перепроверьте батарейки. Возможно, срок их действия истек или нарушен контакт. Исключить эту проблему легко - просто замените на новые элементы питания.
  3. При сбое рабочей частоты ПДУ также не функционирует. Если направить его на объектив фотоаппарата, то должно быть мерцание от инфракрасной лампочки. Отсутствие мерцания - причина неисправности.
  4. Помехи от других приборов также могут повлиять на прием сигнала. Их источником могут быть другие электронные приборы или лампы. Чтобы исключить возможность этой проблемы, необходимо отключить близстоящие приборы и проверить работу ПДУ.
  5. Блокировка пульта. При первом использовании пульта иногда необходима его разблокировка в виде набора определенных комбинаций цифр или кнопок.Этот пункт во многом зависит от его модели или модификации телевизора.

Возможные проблемы с пультом Т2

Кроме перечисленных проблем с ПДУ и его настройкой, могут возникать и непосредственные неисправности с самим помощником. Самые распространенные заключены в этих пунктах:

  • если при нажатии на кнопку, не выполняется команда, то проблема может быть в поломке токопроводящего слоя резинки, что находится в кнопках. Зачастую это происходит со старыми пультами и с теми кнопками, которые чаще всего нажимаются (например, громкость звука или переключения каналов). Для решения этой проблемы хватает просто заменить прослойку;
  • если сгорели какие-то радиоэлементы (плата, контакты, дорожки), то можно их перепаять, но для этого необходим опыт и инструменты. Также можно неисправные элементы заменить на новые или проще купить рабочий пульт на Т2.

Если не срабатывает пульт от приставки Т2, это еще не означает, что проблема именно в нем. Перепроверьте сам телевизор или приставку. 


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Как подобрать пульт к тюнеру Т2

Без ПДУ использование устройства уже не приносит былого удовольствия, поэтому в случае его поломки, пользование приставкой становится сплошным расстройством. К счастью, купить новый пульт не составляет проблемы, так как на рынке радиоэлектроники есть огромный выбор. Однако, в зависимости от производителя, пульты будут разительно отличаться по цене и качеству. Важно подобрать правильный, чтоб его служба была длительной и приятной.

 

Пульты дистанционного управления делятся на несколько видов:

  • по месту производства: оригинальные и неоригинальные;
  • по назначению: универсальные и пульт для приставки Т2.

Конечно же, покупка оригинального ПДУ - это залог 100% попадания в нужную модель с долгосрочной эксплуатацией и даже гарантийным обслуживанием. Но его цена многим может показаться достаточно высокой, поэтому есть всегда более дешевая альтернатива - это неоригинальный пульт. По качеству, он может уступать оригинальному, однако есть модели и не кустарного производства.

 

Советы при подборе ПДУ

Чтобы облегчить ваш выбор, следуйте простым подсказкам:

  1. Возьмите с собой старый пульт или приставку, к которой вы его покупаете.
  2. Если нет пульта под рукой, узнайте его маркировку и ищите подобный. Как правило, она находится на его передней части или внутри возле батарейного отсека, или на задней крышке.
  3. Если нет маркировки, то запомните модель тюнера.
  4. Можно взять с собой паспорт по эксплуатации прибора, в котором также есть информация по пульту.

 

Не расстраивайтесь, если вы не смогли отремонтировать свой оригинальный ПДУ. Вы всегда сможете подобрать нужную модель. При отсутствии оригинала, можно со 100% уверенностью подобрать подходящий из универсальных или аналоговых вариантов. Даже если по качеству корпуса и сборки они могут отличаться от заводских, то по функционалу будут отвечать требованиям без проблем.

 

Дата публикации: 13.04.2022

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Почему не работает пульт на Т2?