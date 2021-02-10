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Сложно найти более удобное приспособление в домашнем обиходе, чем пульт. Это не только комфортно, но и эргономично. Поэтому его потеря или поломка приводит к массовым стрессовым ситуациям в доме. Чтобы избежать их, можно легко подобрать нужную модель и купить пульт на т2 в интернет-магазине "Ваш пульт".

Почему не работает пульт на т2

Прошло время, когда человеку не составляло труда подойти к телевизору и переключить канал или изменить настройку. Сегодняшняя электроника требует дистанционного управления с помощью пульта, так как большинство телевизоров и приставок практически не имеют кнопок. Да и зачем усложнять жизнь лишними движениями, когда есть одно маленькое устройство, решающую целую массу задач.









Если вдруг пульт перестал выполнять свои функции, то рассматриваем возможные причины:

Самая частая проблема - это отсутствие прямой видимости между пультом и приставкой/телевизором. При этом светодиод пульта должен гореть. Решение - просто старайтесь четче наводить пульт относительно устройства. Если светодиод не горит, перепроверьте батарейки. Возможно, срок их действия истек или нарушен контакт. Исключить эту проблему легко - просто замените на новые элементы питания. При сбое рабочей частоты ПДУ также не функционирует. Если направить его на объектив фотоаппарата, то должно быть мерцание от инфракрасной лампочки. Отсутствие мерцания - причина неисправности. Помехи от других приборов также могут повлиять на прием сигнала. Их источником могут быть другие электронные приборы или лампы. Чтобы исключить возможность этой проблемы, необходимо отключить близстоящие приборы и проверить работу ПДУ. Блокировка пульта. При первом использовании пульта иногда необходима его разблокировка в виде набора определенных комбинаций цифр или кнопок.Этот пункт во многом зависит от его модели или модификации телевизора.

Возможные проблемы с пультом Т2

Кроме перечисленных проблем с ПДУ и его настройкой, могут возникать и непосредственные неисправности с самим помощником. Самые распространенные заключены в этих пунктах:

если при нажатии на кнопку, не выполняется команда, то проблема может быть в поломке токопроводящего слоя резинки, что находится в кнопках. Зачастую это происходит со старыми пультами и с теми кнопками, которые чаще всего нажимаются (например, громкость звука или переключения каналов). Для решения этой проблемы хватает просто заменить прослойку;

если сгорели какие-то радиоэлементы (плата, контакты, дорожки), то можно их перепаять, но для этого необходим опыт и инструменты. Также можно неисправные элементы заменить на новые или проще купить рабочий пульт на Т2.

Если не срабатывает пульт от приставки Т2, это еще не означает, что проблема именно в нем. Перепроверьте сам телевизор или приставку.









Как подобрать пульт к тюнеру Т2

Без ПДУ использование устройства уже не приносит былого удовольствия, поэтому в случае его поломки, пользование приставкой становится сплошным расстройством. К счастью, купить новый пульт не составляет проблемы, так как на рынке радиоэлектроники есть огромный выбор. Однако, в зависимости от производителя, пульты будут разительно отличаться по цене и качеству. Важно подобрать правильный, чтоб его служба была длительной и приятной.

Пульты дистанционного управления делятся на несколько видов:

по месту производства: оригинальные и неоригинальные;

по назначению: универсальные и пульт для приставки Т2.

Конечно же, покупка оригинального ПДУ - это залог 100% попадания в нужную модель с долгосрочной эксплуатацией и даже гарантийным обслуживанием. Но его цена многим может показаться достаточно высокой, поэтому есть всегда более дешевая альтернатива - это неоригинальный пульт. По качеству, он может уступать оригинальному, однако есть модели и не кустарного производства.

Советы при подборе ПДУ

Чтобы облегчить ваш выбор, следуйте простым подсказкам:

Возьмите с собой старый пульт или приставку, к которой вы его покупаете. Если нет пульта под рукой, узнайте его маркировку и ищите подобный. Как правило, она находится на его передней части или внутри возле батарейного отсека, или на задней крышке. Если нет маркировки, то запомните модель тюнера. Можно взять с собой паспорт по эксплуатации прибора, в котором также есть информация по пульту.

Не расстраивайтесь, если вы не смогли отремонтировать свой оригинальный ПДУ. Вы всегда сможете подобрать нужную модель. При отсутствии оригинала, можно со 100% уверенностью подобрать подходящий из универсальных или аналоговых вариантов. Даже если по качеству корпуса и сборки они могут отличаться от заводских, то по функционалу будут отвечать требованиям без проблем.