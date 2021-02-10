Почему подорожает iPhone 14

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Основной поставщик поднимает цены на свою продукции и Apple «вынуждена» будет пойти на рост ценников iPhone 14

На протяжении всей истории своего существования iPhone носят имидж дорогих устройств. И, конечно же, у Apple всегда находились аргументы, чтобы оправдать повышение цен. Но не всегда вина полностью лежит на купертиновцах за рост ценников. Дело тут не в жадности, а в росте стоимости комплектующих.

В дело ценообразования вмешался чипмейкер TSMC, который повышает цены на свои чипы. И причины для этого у него более чем уважительные. На данный момент все текущие производственные мощности компании полностью загружены. Себестоимость литейного производства по передовым 4-нанометровому и 5-нанометровому техпроцессам возросла. Поэтому стоимость чипов для нужд Apple вырастет на 8-10%. Именно увеличение стоимости процессоров и подстегнет рост ценников на iPhone 14.

Apple, как всегда, гордо молчит, она предпочитает не комментировать всю эту «возню» с предсказаниями. Но по СМИ уже гуляют слухи, что дескать Apple согласилась с повышением цен, ее это никак не беспокоит. Естественно, что нашлось немало тех, кто считает, что все дело в жадности Apple, которая никогда не упустит подвернувшейся возможности больше заработать на пользователях. Снижать собственную маржу — удел производителей второго эшелона.

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Как на самом деле поступит Apple при росте стоимости чипов TSMC, по понятным причинам, точно прогнозировать никто не берется. Ждем осенней презентации iPhone 14 и там уже поймем, вырастут в цене новинки или нет.

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Источник: mydrivers