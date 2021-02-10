Apple будут судить за желейный экран iPad mini 6

263

В суд направили коллективный иск из-за эффекта «желе» экрана

Из-за эффекта «желейной прокрутки» iPad mini 6 компании изрядно досталось. Apple закидали «гнилыми яблоками» за то, что она допустила такой дефект. Он раздражает и действует на нервы. Нашлись те, кто решил, что купертиновцы должны ответить за это. Была создана инициативная группа, которая обратилась в суд с коллективным иском.

Ряд владельцев iPad mini 6 считают, что эффект «желейной прокрутки» является дефектом, из-за чего дисплей «искажается, деформируется, размывает и затемняет текст и изображения». Как следствие, в иске утверждается, что iPad mini «непригоден для использования». Некоторые пользователи даже замечали, что после работы с планшетом у них появлялись симптомы укачивания, тошноты, рвоты и мигрени.

Истцы считают, что Apple публично признала наличие проблем с дисплеем, но при этом продолжает продавать iPad mini 6, не исправляя проблему и не внося поправок в маркетинговые материалы, чтобы включить упоминание о проблеме прокрутки желе. Таким образом, владельцы планшета уверены, что Apple нарушила закон Калифорнии о конкуренции, закон о ложной рекламе, а также обвиняет технологического гиганта в мошенничестве.

Напомним, после анонса iPad mini 6 в сентябре, пользователи начали замечать наличие эффекта «желейной прокрутки» и начали бомбить Apple жалобами. На что компания заявила, что нет повода для беспокойства. Такое поведение экрана норма и этот эффект был всегда. Особенно тогда, когда жидкокристаллические дисплеи и электроника были не такими совершенными как сейчас. На такой эффект ранее просто никто не обращал внимание на фоне прочих искажений. Теперь же, чем совершеннее стали дисплеи, тем выше требованиям к ним и стал заметнее эффект «желейной прокрутки».

Специалисты iFixit после разборки iPad mini 6 сделали выход, что проблема связана с размещением контроллера экрана: в планшете он расположен вертикально, если держать планшет в портретном режиме. Эффект «желе» незаметен при альбомной ориентации.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: phonearena