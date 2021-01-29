Почему Qualcomm сегодня проиграла в Европейском суде ?

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Cтало известно продолжение истории Qualcomm﻿ по анти-монопольному делу

Сегодня стало известно, что суд ЕС отклонил апелляцию Qualcomm по остановке судебного процесса, который тянется с 2015 года. Давайте вспомним, по какому делу Qualcomm проиграла суд.

Напомним, что в июле 2015 года Евросоюз официально начал два антимонопольных расследования в отношении компании. Суть расследований была в том, чтобы выяснить – злоупотребляет ли производитель своим положением на рынке, и оказывает ли дополнительное давление, чтобы заставить использовать свои комплектующие при производстве гаджетов, или нет?

После расследования, уже в декабре того же 2015 года, ЕС официально обвинил компанию в этом самом "злоупотреблении". Для продолжения дела и более глубокого расследования ЕС, через суд потребовал предоставить более важные и глубокие финансовые отчеты и другие данные компании.

Именно на этом этапе Qualcomm подала первый апелляционный протест. Компания заявила, что сбор данных, которые требует Европейский союз, будет стоит компании не менее трёх миллионов долларов. Qualcomm заявила: «Основной персонал финансового отдела компании должен отказаться от своей повседневной работы и просмотреть не менее 120 ящиков с документами на удаленном складе».

В апреле 2019 года промежуточный суд отклонил апелляцию Qualcomm. После этого, в июле 2019 Европейская комиссия наложила штраф на компанию, в размере 242 миллионов евро. Как говорилось в решении - «в период с 2009-2011 годы Qualcomm специально устанавливала цены на свои комплектующие ниже себестоимости, с целью вытиснить с рынка других конкурентов». В деле разбиралось сотрудничество Qualcomm с двумя конкретными клиентами.

В свою очередь Qualcomm заявила, что эти клиенты могут подтвердить – они делали выбор не на основании цены, а на основании технических данных о чипах, которые превосходили предложения конкурентов. После этого и была подана очередная апелляция, которую сегодня отклонили в высшей инстанции.

Ничего хорошего проигрыш в таком деле не принесет. Пока немного не ясно, что будет дальше – заплатит ли компания огромный штраф, или предоставит те данные, которые от нее давно требуют. На фоне спада продаж и успеха конкурентов, полагаем, что 2021 год уже можно назвать сложным для компании, а это только январь.﻿

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Источник : gizchina.com