MediaTek продолжает наступать на Qualcomm
22.01.2021 145 0
Компания MediaTek стала крупнейшим поставщиком однокристальных систем(SoС) в Китае
Доля рынка компании во втором полугодии на 2020 года составила 31,7%, тогда как доля Qualcomm опустилась до 25,4 %. Примечательно, что начинали 2020 год компании на других позициях. В первом полугодии Qualcomm имела 30,85% рынка, в то время как MediaTek всего 17,9 %.
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Такую «рокировку» специалисты объясняют несколькими факторами. Во первых - стабильный спрос на смартфоны стоимостью от 100 до 250 долларов обеспечил рост доли на рынке несмотря на общий спад продаж. Процессоры MediaTek давно «закрепились» в смартфонах данного ценового сегмента и это помогло им не заметить общего спада на рынке.
Также не стоит забывать «эхо войны» США и Huawei, из-за которого Huwei отказались от чипов Qualcomm на некоторых своих устройствах. Как показало время, движение в сторону MediaTek стало верным стратегическим решением для Китайских производителей техники. Ведь уже и Xiaomi испытывает давление со стороны США. Считается, что данные конфликты будут и дальше вредить Qualcomm.
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Если добавить к этому факт, что чипы от MediaTek стоят дешевле чем Qualcomm, то остается только ждать, что нам готовит 2021 в противостоянии производителей чипов.
Будем и дальше держать вас в курсе.
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Источник: phonearena
Дата публикации: 22.01.2021
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