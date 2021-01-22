MediaTek продолжает наступать на Qualcomm

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Также не стоит забывать «эхо войны» США и Huawei, из-за которого Huwei отказались от чипов Qualcomm на некоторых своих устройствах. Как показало время, движение в сторону MediaTek стало верным стратегическим решением для Китайских производителей техники. Ведь уже и Xiaomi испытывает давление со стороны США. Считается, что данные конфликты будут и дальше вредить Qualcomm.