Почему у ZTE Axon 30 Pro и Axon 30 Ultra нет подэкранной камеры и что с ZTE Axon 30

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ZTE Axon 30 Pro и Axon 30 Ultra не досталась камера под дисплеем из-за проблем в ее производстве и характеристики Axon 30

Вчера состоялась премьера ZTE Axon 30 Pro и Axon 30 Ultra, где ставку сделали, прежде всего, на камеры. После Axon 20 Pro было логичным предположить, что идея с подэкранной фронталкой найдет свое продолжение в новинках, тем более, что ранее компания говорила о том, что у нее готово второе поколение камеры под дисплеем.

Но не случилось. На пресс-конференции по итогам релиза глава ZTE Ни Фей подтвердил, что второе поколение камеры под дисплеем готово. Но задержка в производстве и поставке специальных микросхем на фоне всеобщего дефицита комплектующих не позволила реализовать ее в новинках. При этом глава компании заявил, что вскоре появится ZTE Axon 30 и вот там могут предложить подэкранную камеру.

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Сдержит ли ZTE слово, нам еще предстоит узнать. Определенный скепсис в то, что Axon 30 предложил камеру под дисплеем зародил сам производитель. А дело все в том, что на его сайте было найдено описание моделей ZTE Axon A31, Axon A31 Pro и Axon A31 Ultra. Таких смартфонов нет, но две последние модели удивительным образом похожи на Axon 30 Pro и Axon 30 Ultra. Похоже, что была допущена ошибка в нейминге и Axon A31 это и есть будущий базовый Axon 30.

Судя по изображению, внешне она повторит черты «прошки», но при этом лишится огромного логотипа на тыльной стороне и количество 64 Мп датчиков в основной камере сократят до одного. И судя по тому, что «лицо» для всех трех моделей оставили одно, возможно, никакой подэкранной камеры в базовой версии не будет.

Среди прочих характеристики Axon 30 упоминается процессор Snapdragon 768G, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, дисплей разрешением 2400х1080 пикселей, батарейка емкостью 4200 мАч и модуль NFC. В тандеме с 64 Мп датчиком в основной камере будут работать два модуля по 2 Мп каждый и ширик на 8 Мп. По слухам, премьера Axon 30 не задержится, его могут представить 19 апреля.

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Источники: mydrivers, mydrivers, zte