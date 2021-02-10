Представили флагманы ZTE Axon 30 Pro и ZTE Axon 30 Ultra

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ZTE Axon 30 Pro и ZTE Axon 30 Ultra: с заявкой на оригинальность

Сегодня ZTE устроила презентацию серии Axon 30, показав «прошку» и ультра-версию. Как не удивительно, но базовую версию линейки компания не стала представлять, приберегая ее для другого анонса.

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Самым заряженным смартфоном стал ZTE Axon 30 Ultra, который получил мощный чип Snapdragon 888, изогнутый AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 144 Гц и частотой отклика сенсора 300 Гц, 8/12/16 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5 и постоянной 256 Гб/1 ТБ UFS 3.1.

Главное же достоинство Axon 30 Ultra камера, которая получила сразу три датчика разрешением 64-мегапикселя каждый. Основной сенсор Sony IMX686 со светосилой f/1.6 и оптической системой стабилизации изображения, который дополнен шириком и датчиком глубины (f/1.9). Завершает ансамбль датчиков перископический модуль на 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом и 10-кратным цифровым, а дополнили его оптическим стабом.

Емкость аккумулятора Axon 30 Ultra составила 4600 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой. Имеется порт USB Type-C, дисплейный сканер отпечатков пальцев, поддержка Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E. Руководит работой смартфона операционная система Android 11 с оболочкой myOS 11.

Доступен Axon 30 Ultra в трех модификациях с 8/256 Гб, 12/256 Гб и 16 Гб/1 ТБ памяти по цене $720, $766 и $1021 соответственно.

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ZTE Axon 30 Pro обладает тем же чипом и дисплеем, но он плоский, частота обновления снижена до 120 Гц, а вот частоту отклика тача, напротив, увеличили до 360 Гц. Оперативной памяти предложили 6/8 Гб и постоянной 128/256 Гб. Емкость батарейки урезали до 4200 мАч и мощность быстрой зарядки составила 55 Вт.

Основная камера тоже четверная, но датчиков на 64 Мп два — широкоугольный и основной Sony IMX682. Дополнили их макрообъективом на 5 Мп и датчиком глубины на 2 Мп, системы оптической стабилизации изображения нет. Младшая версия ZTE Axon 30 Pro с 6/128 Гб оценена в $459, вариант с 8/128 Гб обойдется в $505 и топовую модификацию с 8/256 Гб будет $552.

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Источники: mydrivers, mydrivers