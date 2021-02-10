Представили флагманы Представили флагманы ZTE Axon 30 Pro и ZTE Axon 30 Ultra
ZTE Axon 30 Pro и ZTE Axon 30 Ultra: с заявкой на оригинальность
Сегодня ZTE устроила презентацию серии Axon 30, показав «прошку» и ультра-версию. Как не удивительно, но базовую версию линейки компания не стала представлять, приберегая ее для другого анонса.
Самым заряженным смартфоном стал ZTE Axon 30 Ultra, который получил мощный чип Snapdragon 888, изогнутый AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 144 Гц и частотой отклика сенсора 300 Гц, 8/12/16 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5 и постоянной 256 Гб/1 ТБ UFS 3.1.
Главное же достоинство Axon 30 Ultra камера, которая получила сразу три датчика разрешением 64-мегапикселя каждый. Основной сенсор Sony IMX686 со светосилой f/1.6 и оптической системой стабилизации изображения, который дополнен шириком и датчиком глубины (f/1.9). Завершает ансамбль датчиков перископический модуль на 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом и 10-кратным цифровым, а дополнили его оптическим стабом.
Емкость аккумулятора Axon 30 Ultra составила 4600 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой. Имеется порт USB Type-C, дисплейный сканер отпечатков пальцев, поддержка Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E. Руководит работой смартфона операционная система Android 11 с оболочкой myOS 11.
Доступен Axon 30 Ultra в трех модификациях с 8/256 Гб, 12/256 Гб и 16 Гб/1 ТБ памяти по цене $720, $766 и $1021 соответственно.
ZTE Axon 30 Pro обладает тем же чипом и дисплеем, но он плоский, частота обновления снижена до 120 Гц, а вот частоту отклика тача, напротив, увеличили до 360 Гц. Оперативной памяти предложили 6/8 Гб и постоянной 128/256 Гб. Емкость батарейки урезали до 4200 мАч и мощность быстрой зарядки составила 55 Вт.
Основная камера тоже четверная, но датчиков на 64 Мп два — широкоугольный и основной Sony IMX682. Дополнили их макрообъективом на 5 Мп и датчиком глубины на 2 Мп, системы оптической стабилизации изображения нет. Младшая версия ZTE Axon 30 Pro с 6/128 Гб оценена в $459, вариант с 8/128 Гб обойдется в $505 и топовую модификацию с 8/256 Гб будет $552.
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