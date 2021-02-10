Почти каждый второй владелец iPhone готов прикупить одну из моделей серии iPhone 13

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Любовь американцев к iPhone велика

Apple надеется, что продажи серии iPhone 13 будут успешными и побьют все рекорды. Только за четвертый квартал нынешнего года концерн из Купертино планирует продать не менее 90 млн смартфонов. Вотчиной Apple считается США, где позиции ее крепки, и где она уверенно лидирует. Похоже, что армия поклонников в этой стране готова вновь поддержать Apple.

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Согласно опросу, проведенному среди владельцев iPhone, 44% из них планируют прикупить себе одну из моделей серии iPhone 13. Большинство из них, а это 32,2% готовы приобрести iPhone 13, почти 31% высказались в пользу приобретения iPhone 13 Pro Max и 24% подумывают о покупке iPhone 13 Pro. Наименьший интерес вызывает iPhone 13 mini и только 7% респондентов могут выбрать его в качестве своего нового смартфона.

Почти каждый пятый из опрошенных в качестве наиболее желанной фишки видят дисплей с частотой обновления 120 Гц. Около 18% пользователей надеются, что семейство iPhone 13 предложит сканер отпечатков пальцев под дисплеем, а 16% — ждут функцию Always on Display. Забавно, но почти 11% участников опроса с оптимизмом воспринимают перспективу уменьшения выемки под фронталку.

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Источник: phonearena