Борьба экосистем: Samsung против Apple

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Samsung серьезно взялась за строительство экосистемы

Говоря о конкуренции на рынке электроники, наиболее ожесточенные сражения происходят между Apple и Samsung. Южнокорейский гигант — мощная корпорация, которая серьезно вкладывается в разработки, производство и маркетинг. Но когда речь заходит об экосистеме — сложно не признать здесь превосходство Apple. В деле создания внутренней экосистемы концерн из Купертино силен.

iPhone — это не столько смартфон или средство связи, сколько центр и важная составляющая огромной системы взаимосвязей. Для нее важно создать синергию аппаратного и программного обеспечения. Ее стратегия уже давно стала объектом для подражания и для Samsung, в частности.

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Южнокорейская компания стремится бросить вызов экосистеме Apple, которая насчитывает уже 620 млн пользователей по всему миру. Внутри компании с периодичностью раз в две недели проводятся встречи топ-менеджеров компании, на которых они обсуждают построение экосистемы. Начало встречам было положено еще в конце прошлого года и они, как правило, проводятся с участием трех топ-менеджеров, которые курируют производство дисплеев, выпуск бытовой электроники и мобильный бизнес компании.

Главная тема для обсуждений — поиск способов взаимодействия нескольких устройств в рамках единой экосистемы. Среди прочего топ-менеджеры Samsung обсуждают вопросы создания собственных сервисов. Компания готова серьезно вложится в построение экосистемы и сам проект получил поддержку на самом высоком уровне, включая президента Samsung.

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Источник: kedglobal