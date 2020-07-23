Почти все подробности о Samsung Galaxy Note 20

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Фанаты Samsung уже отметили в своих календарях дату 5 августа, как время грандиозного мероприятия Galaxy Unpacked, главными действующими лицами которого станут флагманы линейки Galaxy Note 20. Все указывает на то, что история повторится и о новинках мы будем знать практически все еще до их релиза. Вчера нам поведали об уберфлагмане серии Galaxy Note 20 Ultra, а теперь пришло время узнать все характеристики базовой версии — Galaxy Note 20.

На дисплее сэкономили

Информацией о новинке поделился ресурс Winfuture, и он подтверждает более ранние слухи, что одной из отличительных черт смартфона станет плоская Super AMOLED-матрица. Ее диагональ составит 6,7 дюйма и разрешение 2400х1080 точек. Одно из заметных и спорных упрощений на фоне прочих флагманов серии — частота обновления 60 Гц.

В Samsung Galaxy Note 20 установят чип Exynos 990, 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 256 Гб и фирменную оболочку One UI 2.5 на основе Android 10. Для рынка Китая и США смартфон должен прийти с Snapdragon 865/865+ на борту.

Камеры и прочие важные детали

Габариты корпуса составили 161,6х75,2х8,3 мм и он сертифицирован по уровню защиты IP68. Внутри скрывается батарейка емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой, беспроводной и обратной зарядки. В арсенале устройства адаптеры Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, поддержка 4G LTE и двух симок, а также установят порт USB Type-C 3.2 и стереодинамики, настроенные AKG.

Для Galaxy Note 20 приготовили фронталку на 10-мегапикселей со светосилой f/2.2. Основная камера получила три датчика на 12 Мп (широкоугольный) + 12 Мп (сверхширокоугольный, f/2.2) + 64 Мп (телеобъектив, 3-кратный гибридный зум, f/2.0). Обещают, что камера сможет писать видео в формате 8К/30fps и 4К/60fps.

Источник: winfuture