Poco F2 Pro получает MIUI 12

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В апреле нынешнего года была представлена оболочка MIUI 12, и компания постепенно разворачивает ее приход на устройства. Сейчас наступила пора получать новую версию фирменной оболочки аппаратам второй волны и в числе тех, кто первым ее получил, оказался Poco F2 Pro. Сборка весит 1,1 Гб и ее номер MIUI 12.0.1.0.QFKEUXM.

Прошивка базируется на Android 10 и содержит в себе июньский патч безопасности. Интересно, что это обновление для европейского дистрибутива смартфона и, пока, недоступно для глобальной версии смартфона. Рекомендуется проверить, какая ветвь MIUI включена на Poco F2 Pro прежде чем обновиться. Сделать это можно в разделе о смартфоне, где найти упоминание о версии MIUI. Если в номере сборки указано «EU», то это означает, что устройство зарегистрировано в филиале EU MIUI и это обновление пришло или появится в ближайшее время.

Как это часто и бывает, распространяется обновление постепенно, но с каждым днем будет охватывать все большее количество регионов и устройств. С приходом MIUI 12 пользователи получат доступ ко всем фишкам оболочки. Это и новые динамические обои, обновленный интерфейс и полностью новая темная тема. Особое внимание уделили безопасности, и пользователь получает полный контроль разрешений, которые он дает приложениям.

Источник: notebookcheck