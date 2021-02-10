Poco F3 и Poco X3 Pro: не пропустите интересные новинки + розыгрыш от Andro news

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Сегодня бренд Poco показал две новинки: Poco F3 и Poco X3 Pro. В первом случае — глобальный вариант Redmi K40, а во втором — наследие Pocophone F1 с чипом Snapdragon 860. Если посмотреть на характеристики обеих устройств, то «независимая» Poco не стала особо париться, но в чем не откажешь компании так это в агрессивной ценовой политике.

Естественно, что мы не могли пройти мимо новинок и выпустили ролик по следам презентации, где высказали свое первое мнение о них. На данном этапе в основе предварительных выводов положены только сухие характеристики Poco F3 и Poco X3 Pro с оглядкой на цены на них. Хотя, в случае с Poco F3 мы уже определились в своем отношении к смартфону после близкого знакомства с его китайским сородичем — Redmi K40. Новый Poco X3 Pro мы обязательно раздобудем и проведем его всесторонний тест.

Со своей стороны, приглашаем вас принять участие в розыгрыше Poco X3 Pro. От вас требуется выполнить всего два обязательных условия:

1) Скачать приложение:

Android - https://fas.st/3gh09P​

iOS - https://fas.st/6La3Ye​

2) Оставить комментарий (ваши мысли о Poco F3 и X3 Pro). Укажите свои данные для связи и обязательно - Lety ID.

Итоги конкурса подведем 5 апреля и же по традиции победителя назовем в прямом эфире. Удачи!