Poco F3 и Poco X3 Pro теперь и в Украине

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Poco F3 и Poco X3 Pro официально выходят в Украине

На этой неделе бренд Poco показал две новинки: Poco F3 и Poco X3 Pro. Вчера эти смартфоны были представлены на рынке России, а теперь пришел черед и для Украины. Сегодня состоялась онлайн-презентация новинок для украинских потребителей и, если вы хотите увидеть ее воочию, перейдите по этой ссылке.

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Теперь о самом интересном — стоимости смартфонов. Poco X3 Pro в Украине будет доступен в двух версиях с 6/128 Гб и 8/256 Гб памяти по цене 7 999грн. и 9 499грн. соответственною. На выбор три цвета: черный, синий и бронзовый. Продажи смартфона стартуют в начале апреля, а прием предзаказов уже стартовал.

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Все, кто хотел бы немного сэкономить на покупке Poco X3 Pro стоит быть во всеоружии 2 апреля, когда пройдет распродажа Flash Sale на сайте онлайн-магазина Алло. В этот день модификацию с 6/128 Гб памяти будут отдавать за 6 499грн., а вариант с 8/256 Гб можно отхватить за 7 999грн.

Напомним, что Poco X3 Pro построен на базе Snapdragon 860, обладает 6,67-дюймовым 120-герцовым дисплеем диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+, стереодинамиками, основной четверной камерой с главным датчиком на 48 Мп и аккумулятором емкостью 5160 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

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Для тех, кто хотел бы прикупить Poco F3 стоит быть готовыми заплатить 11 999грн. за модификацию с 6/128 Гб памяти и за вариант с 8/256 Гб — 12 999грн. Старт продаж намечен на начало апреля и предзаказать новинку можно уже сегодня на сайте Алло. Во время распродажи Flash Sale смартфон также можно будет приобрести со скидкой, размер которой будет озвучен позже.

Poco F3 обладает 6,67-дюймовой AMOLED-панелью с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, чипсетом Snapdragon 870, оперативной памятью LPDDR5 и постоянной UFS 3.1. Имеется батарейка на 4520 мАч, фронталка на 20 Мп и тройная камера 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп.

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