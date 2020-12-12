Poco F3 Pro испорчен Xiaomi. iPhone 13 разочарует и Huawei опередили Google

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Обсудим самые горячие новости недели: в коробке с iPhone 13 не будет лежать ничего, кроме самого смартфона, Poco F3 Pro потеряет главную фичу, а Huawei быстрее Google выпустит новую прошивку.

Субботу лучше всего начать с чего-то позитивного и познавательного, чтобы зарядиться правильным настроем на все выходные. Для этого мы и собираем каждую неделю самые интересные и горячие новости за прошедшие 7 дней, чтобы вы смогли отвлечься от всех проблем. Пройдемся по самым значимым событиям.

В Сети активно начали распространяться слухи о том, что Apple продолжат свою философию заботы об окружающей среди и в итоге уберут все из комплекта следующего iPhone 13, кроме самого смартфона. Смысл в этой затее есть – уже давно ведутся разговоры о том, что Apple планируют убрать свой стандартный разъем для зарядки Lightning, а основным «проводником» в мире сотовой связи станет e-SIM. Как раз под это дело в iPhone 12 была добавлена поддержка Mag Safe, чтобы потихоньку переходить на беспроводной стандарт. Посмотрим, что получится у «Яблочников».

Также на этой неделе Google напомнили о разработке своей универсальной операционной системы – Fuchsia OS. Компания выложила исходный код в Сеть, чтобы дать свободным программистам возможность покопаться в наработках компании. Аналитики сразу начали размышлять, по какой причине компания так активизировала, и самая адекватная причина – факт того, что в то же время Huawei уже совсем скоро представит свою долгожданную прошивку HarmonyOS. Похоже, Google просто не хочет отставать от своих китайских конкурентов. Ждем развития ситуации.

Закроем наш быстрый обзор новостью от Xiaomi. Не так давно мы получили подтверждение того, что готовящийся Redmi K40 не получит привычную для серии выезжающую фронталку. Как вы можете понять, соответственно, и хит продаж Poco F3 Pro, который точно будет базироваться на Redmi K40, также потеряет одну из своих главных фич. К большому сожалению, механический модуль фронтальной камеры так и не прижился на рынке. Остается надежда на адекватный ценник новых устройств.

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