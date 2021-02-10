POCO F4 5G и POCO X4 GT 5G: все о середняках для европейского рынка

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Потенциальные хиты продаж

Суббренд Xiaomi готовится представить POCO F4 5G и POCO X4 GT 5G, ценники на которые в Европе могут быть на уровне 400-430 евро. Авторитетное и популярное издание Winfuture опубликовало материал, раскрывающий подробности о новинках.

POCO F4 5G более продвинутый смартфон из двух новинок, тогда как POCO X4 GT по сути является переименованной версией Redmi Note 11T Pro+. Первый из названых аппаратов предложит 6,67-дюймовый AMOLED-экран разрешением 2400х1080 точек. Частота обновления 120 Гц и пиковая яркость 1300 нит, а защищает дисплей стекло Gorilla Glass пятого поколения.

Под капотом POCO F4 5G установили Snapdragon 870 с пиковой частотой 3,2 ГГц, 8 Гб оперативки и флеш-память на 256 Гб. Питать смартфон будет батарейка на 4500 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой. Фронталка на 20 Мп со светосилой f/2.4 и основная камера предложит три сенсора 64 Мп (f/1.79) + 8 Мп (сверхширик, f/2.2) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4).

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В арсенале POCO F4 5G будет порт USB Type-C, NFC, два слота для симок, Bluetooth 5.2 и пластиковая тыльная крышка. Работать новинка будет под управлением операционной системы Android 12 с фирменным интерфейсом POCO.

POCO X4 GT 5G должен обладать дисплеем диагональю 6,6 дюйма разрешением 2460х1080 точек с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 650 нит. Стекло поверх также Gorilla Glass 5. Аппаратная основа — Dimensity 8100 в тандеме в 8 Гб оперативной памяти.

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Емкость флеш-накопителя составит 256 Гб и аккумулятора — 5080 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт. Разрешение селфи-камеры 20 Мп и у основной камеры трио сенсоров 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Предложат NFC и операционку Android 12. Напомним, что премьера POCO F4 5G и POCO X4 GT 5G пройдет 23 июня.

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Источник: winfuture