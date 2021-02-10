Детали о Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro: что за флагманы?

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Первые подробности от авторитетного информатора

В прошлом году Xiaomi вышла за рамки создания лопат-флагманов и представила смартфон покомпактнее — Xiaomi 12. Флагман вышел приятным и эргономичным, легким и удобным, который умещается в любые карманы и не оттягивает их. В плане габаритов к Xiaomi 12 претензий нет.

Идею выпуска компактного смартфона с приличными характеристиками продолжат в Xiaomi 13. Китайские источники уже говорят о том, что по габаритам и эргономике Xiaomi 13 станет достойным продолжением предшественника. Логично, что аппаратной основой новинки станет новейший топовый чип Snapdragon 8 Gen 2, который могут представить раньше срока. По крайней мере, инсайдеры считают, что серия Xiaomi 13 может дебютировать уже в ноябре, а значит, и новейшая платформа от Qualcomm должна быть готова к этому сроку.

Естественно, что в пару с Xiaomi 13 дадут вариант для тех «кому побольше» — Xiaomi 13 Pro. Известный поставщик утечек Digital Chat Station сообщил, что «прошка» предложит 2К-дисплей нового поколения с тонкими рамками. Речь идет о 12-битной E6 панели от Samsung с новой подложкой в виде светоизлучающего материала и меньшим воздействием синего света. Сама матрица получит изогнутые кромки и отверстие для фронталки по центру верхней части.

Что касается основной камеры Xiaomi 13 Pro, то она по-прежнему предложит три датчика изображения, где главный сенсор будет крупнее ширика и модуля для макросъемки. Но если по части «железа» каких-то серьезных изменений не произойдет, то вот в части дизайна самой площадки тыльной камеры Xiaomi 13 Pro, будут кардинальные отличия от предшественника. В качестве материалов оформления задней панели предложат стекло и керамику. Хотя не стоит списывать со счетов и возможность появления «кожаной» версии Xiaomi 13 Pro.

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Источники: sparronews, sparronews