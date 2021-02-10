Poco F4 GT – пришло время обновляться геймерам до HyperOS! Достали геймпады?

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ИГРАТЬ ПО-НОВОМУ

Внимание всем геймерам! Компания Xiaomi выпустила долгожданное обновление своей прошивки HyperOS на базе новейшей Android 14 для игрового смартфона Poco F4 GT.

В свое время это был настоящий монстр производительности, созданный именно для геймеров – игровой дизайн, дополнительные триггеры для управления. Чем не замена современным портативным консолям?

Poco F4 GT оснащен 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц для сверхбыстрой реакции. Под капотом у него работает процессор Snapdragon 8 Gen 1. А 64 Мп основная камера до сих пор неплохая, но лучше, чем у Poco F5 Pro.

Обновление HyperOS уже доступно для загрузки. Его размер – около 4.8 ГБ. Видим, что не всем сразу через настройки приходит официальное обновление, так как всегда предоставляем ссылку на ручную установку: