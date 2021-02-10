Poco F4 представлен официально

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﻿ Обошлось без сюрпризов.

Сегодня Poco устроили большую презентацию в Индии, и одной из новинок на ней стал долгожданный Poco F4.

Как и ожидалось, смартфон стал переименованной версией представленного ранее для рынка Китая Redmi K40S. В основе девайса лежит процессор Snapdragon 870, камера устройства представлена тремя датчиками: главным модулем разрешением 64 Мп с системой оптической стабилизации, шириком на 8 Мп и макромодулем на 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 16 мегапикселей размещена в отверстии в верхней части дисплея, по центру. Экран новинки диагональю 6,67 дюймов будет исполнен по технологии E4 amoled от samsung иполучит разрешение FullHD+, динамическую частоту обновления до 120 Гц и предельную яркость на уровне 1400 Нит. За автономность Poco F4 отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 ватт.

Смартфон доступен в 3 цветах: сером (moonlight silver), зелёном (nebula green) и чёрном (night black)

Цена на Poco F4 составляет 400 евро за версию на 6/128 Гб и 450 евро за версию 8/256, но по предзаказу можно урвать смартфон на 50 евро дешевле. Продажи новинки стартуют 27 июня.