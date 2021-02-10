POCO F5 и POCO F5 Pro анонсируют в День Победы

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Снова Xiaomi делают презентацию чуть раньше Realme

Как мы и предсказывали вчера, после поступления первых тизеров устройств к анонсу обычно проходит не больше двух недель. Уже сегодня в официальном Twitter аккаунте POCO появилось официальное сообщение, где указана дата и время презентации. Событие начнется 9 мая в 15.00.

Будут ли на презентации еще какие-то устройства, кроме POCO F5 и POCO F5 Pro, пока неизвестно, но главными героями станут именно они. На рекламном плакате без лишней скромности написано "Возвращение короля" и линейка в этом году на самом деле выглядит очень перспективно.

Конечно, многое зависит от цены, потому что политика компании относительно глобальных цен в последнее время немного огорчает. Поэтому с нетерпением ждем презентации, чтобы понять, получим ли мы очередные хиты продаж от Xiaomi.

Для тех, кто не в курсе:

POCO F5 будет ребрендинговой версией Redmi note 12 Turbo, подробные характеристики которой можно посмотреть в этой статье .

POCO F5 Pro будет ребрендинговой версией Redmi Redmi K60, за исключением объема аккумулятора. Китайская версия получила 5500 мАч, а в POCO почему-то установили меньше – на 5160 мАч. Подробные характеристики старшей модели можно посмотреть в видео на канале Andro-news .

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Источник: twitter