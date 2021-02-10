Poco F6 5G – самый оптимальный среднебюджетник 2024 года с флагманским железом от 10 747

69

Недорогой, супермощный и с отличным дисплеем

Привет! Poco F6 5G однозначно заслуживает звания "ТОП за свои деньги". Ему удалось получить 6.67-дюймовый OLED-экран разрешением 1220 x 2712 пикселей, с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2400 нит.

У Poco F6 5G есть достойная влагозащита IP64, а экран защищен крепким стеклом Gorilla Glass Victus.

Главное преимущество, из-за которого стоит купить этого красавца – сверхмощный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Можно не беспокоиться, что телефон не справится с какими-то мощными задачами.

Основная камера на 50 Мп OIS делает достойные снимки и снимает видео в 4K с 60fps. 8-мегапиксельный ультраширик и передняя камера на 20 Мп тоже показывают отличные результаты.

Poco F6 5G получил все необходимые технологии – Bluetooth 5.4, Google Play, NFC и 5G. Батарея с емкостью 5000 мАч и мощной 90-ваттной зарядкой.

Сейчас есть отличная возможность приобрести Poco F6 5G на 8/256 ГБ на летней распродаже Aliexpress за $262.78 (10 747,60 грн) . Воспользуйтесь купоном от продавца на $22 и промокодом SCIP50 на $55 .

Для осуществления выгодной покупки перейдите по ссылке:

Обязательно используйте купон на $ 22 от продавца и промокод SCIP50 на $55





Все акционные предложения вы найдете на этом сайте, в разделе «Новости» . Чтобы первыми узнавать новые смартфоны по выгодной цене, подписывайтесь на наш Telegram-канал Androprice Aliexpress .

Здесь мы рассказывали, как заказать посылки из Aliexpress в любой город Украины. Удачи!

Poco F6