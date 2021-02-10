Poco F6 будет настоящим монстром производительности и омрачит славу Poco F5

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Новые топовые комнаты приближаются

Похоже, что будущий смартфон Poco F6 станет настоящим монстром производительности среди устройств класса субфлагманов и значительно превзойдет своего предшественника Poco F5. По слухам, Poco F6 будет оснащен новейшим чипсетом Snapdragon 8s Gen 2 от Qualcomm, производимым по 4 нм техпроцессу. Это обеспечит очень высокую производительность и энергоэффективность.

Snapdragon 8s Gen 2 имеет ту же архитектуру, что и флагманский Snapdragon 8 Gen 3. Он оснащен 1 ядром Cortex-X4 с частотой 3,19 ГГц, 4 ядрами A720 на 2,80 ГГц и 3 ядрами A520 на 2,05.

Также Snapdragon 8s Gen 2 поддерживает быструю LPDDR5X память с частотой до 4200 МГц, видеозапись 8K при 30 кадрах/с и дисплеи с частотой обновления до 144 Гц. Интегрированный 5G модем Snapdragon X70 обеспечит быстрый мобильный интернет. Еще одним преимуществом чипсета является графический процессор Adreno 740 с частотой 520 МГц, что на 50% быстрее Adreno 730 у Poco F5.

Также ожидается анонс более доступного Snapdragon 7+ Gen 3 с схожей архитектурой и частотой ядра Cortex-X4 до 2,99 ГГц. Он также будет иметь улучшенную графику Adreno 740, но с меньшей частотой 440 МГц – поэтому даже если слухи не оправдаются, и Poco получит процессор 7-й серии – проблемой это вообще не станет.

Как бы то ни было, ожидается, что Poco F6 из Snapdragon 8s Gen 2 дебютирует в мае 2024 года. Этот смартфон станет новым эталоном производительности среди устройств среднего класса и значительно превзойдет Poco F5 по мощности.

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