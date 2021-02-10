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Poco M4 5G получил дату анонса

26.04.2022 97 0

Бюджетка дебютирует в конце недели

Poco India твитнули рекламный постер смартфона, на котором указана дата презентации: 29 апреля. И, по старой-доброй традиции это будет не созданный с нуля аппарат, а лишь копия представленного ранее Redmi Note 11E, доступного исключительно на китайском рынке. Справедливости ради, Poco M4 5G будет отличаться узнаваемым дизайном компании с блоком камер, растянутым на всю ширину задней крышки.

 

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Poco M4 5G будет построен на чипе Dimensity 700, получит 4 или 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной.  Также смартфон оснастят IPS-экраном диагональю 6,58 дюймов с частотой обновления 90 Гц, батарейкой на 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

 

Poco M4 5G получил дату анонса – фото 1

 

Основная камера будет состоять из двух модулей: основной 50-мегапиксельный датчик и затычка на 2 мегапикселя для определения глубины резкости. Фронтальная камера будет представлена единственным датчиком на 5 Мп.

 

На первый взгляд, характеристики не плохие, но все будет зависеть от цены. И она, скорее всего, не будет низкой, ведь Redmi Note 11E в Китае стоит $170, а цена Poco M4 5G будет еще выше.

 

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По данным разных источников, этот же смартфон в разных странах будет доступен еще и под именами Redmi 10 5G и Redmi 10 Prime 5G.

 

Источник: xiaomiui

Poco M4 5G
Автор: Денис Шестеринский Дата публикации: 26.04.2022

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Poco M4 5G получил дату анонса